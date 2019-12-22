Недалеко от нас обнаружена планета чуть больше Земли

Тело находится в 66 с половиной световых годах от нас, что довольно мало в масштабах космоса. Во Млечном Пути обнаружено уже больше 4100 экзопланет. Активное их открытие началось с 1992 года, когда произошел значительный прорыв в области астрономии. Изучение экзопланет позволяет более глубоко понять структуру планетарных систем, их этапы формирования и развития.

Экзопланеты, как правило, маленькие и тусклые, поэтому их очень сложно находить. Это объясняет, почему обнаруженные тела являются в основном ледяными или газовыми гигантами, размер которых подобен Нептуну.

Сейчас в рамках миссии «Кеплер» и TESS ученые находят тела поменьше (размером с Землю или Венеру). Информации о данных планетах очень мало: света от звезд, вокруг которых они вращаются,зачастую недостаточно для анализа, отметил Ави Шпорер из Института астрофизики и космических исследований им. М. В. Кавли.

Открытая планета получила название GJ 1252 b. Она в 1,2 раза больше Земли и вращается вокруг красного карлика, который на 60% меньше Солнца. Полный оборот вокруг звезды занимает у GJ 1252 b 12,4 часа. Ученые будут каждый раз фотографировать планету на фоне светила для более детального изучения.