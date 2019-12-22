Военный США рассказал о встрече с НЛО во время службы

О ролике впервые написала газета The New York Times два года назад. Недавно поинтересоваться удивительной историей решило также издание Magazine. Андервуд не отказал дать интервью.

По словам пилота ВМФ, всех наибольше смутило поведение объектов, которое не подчинялось законам физики. Также военные не могли объяснить факт отсутствия тепловых потоков, которые в любом случае должны присутствовать (всё-таки любые воздушные судна имеют двигатель).

Внешне объекты не были похожи ни на один самолет. Они также не являлись птицами 100%. На высоте чуть больше шести километров ни одно пернатое не летает.

Нечто странное и невиданное получило название Tic Tac. До сих пор никто точно не может сказать, что наблюдали в 2004 году в небе.