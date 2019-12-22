Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Актрисе грозит до 3 лет лишения свободы.

Наталью Бочкареву будут судить за хранение запрещенных веществ. По информации журналистов, дело будет рассматриваться Преображенским судом Москвы. Звезда сериала «Счастливы вместе» предстоящее заседание не комментирует. Ей грозит штраф — 40 тысяч рублей и до 3-х лет лишения свободы.

Напомним, что задержание актрисы произошло 28 сентября. Автомобиль Бочкаревой остановили сотрудники ГИБДД. Оказалось, что артистка была за рулем в нетрезвом состоянии. При обыске Наталья Бочкарева не стала скрывать, что имеет при себе наркотики, заявив, что хранит кокаин в трусах .Медицинское освидетельствование актриса проходить отказалась, поэтому в октябре ей выписали штраф и лишили водительских прав почти на два года.

Хотя в Сети есть видео с моментом задержания Бочкаревой, сама звезда «Счастливы вместе» вину отрицала, обвинив прессу во лжи. Сейчас она продолжает работать в театре.