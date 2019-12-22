ТОП-10 древнейших технологий, которые продолжают хранить свои секреты

Человек всегда интересовался тем, что происходило до него. Историки и сегодня с энтузиазмом берутся за изучение уже далеких для нас времен. А все потому, что как бы долго и тщательно мы не исследовали события седой старины, они продолжают хранить в себе множество белых пятен и нераскрытых пока тайн. Вашему вниманию «десятка» удивительных технологий прошлого, чьи секреты все еще не разгаданы.

1. Сейсмоскоп Чжан Хэна

Древний предсказатель землетрясений. /Фото: mydiscovers.ruКитай знаменит своей великой древней историей и ее наследием. Шелк, порох, даже бумажные деньги – все это, что называется, Made in China. Но в список поразительных изобретений этой страны входит еще одно любопытное устройство – сейсмоскоп. Разработал его китайский ученый Чжан Хэн еще в 132 году нашей эры. По данным современных исследователей, это первый дошедший до нас из древности прибор подобного типа. При этом точность его предсказаний землетрясений сравнима с показаниями самых современных приборов. Схема сейсмоскопа. /Фото: animalworld.com.uaСейсмоскоп представляет собой бронзовый сосуд, похожий на винный, с куполообразной крышкой, по кругу на нем находятся восемь фигурок драконов с бронзовыми шариками во рту, которые «смотрят» в четыре стороны света и промежуточные направления. Точно под ними, вокруг сосуда размещаются восемь лягушек с открытыми ртами. Внутри сосуда находился маятник, который улавливал сейсмическую активность и раскачивался в преддверии землетрясения, приводя в действие рычаги, открывающие пасти драконов. Шарик выпадал из фигурки и оказывался внутри лягушки издавая громкий звон.Интересный факт: в 2005 году была создана максимально точная копия сейсмоскопа Чжан Хэна, которая доказала его точность, в сравнении с современными приборами.

2. Железная колонна из Дели

Колонна, которая не ржавеет столетиями. /Фото: fishki.netНе отстает от своего восточного соседа и Индия. Так, в Дели находится древних храм, изюминкой которого является Железная колонна, или Столб Индры, история которого поражает умы как простых обывателей, так и опытных ученых. Артефакт представляет собой колонну высотой чуть больше семи метров, возраст которой примерно 1600 лет. Согласно записи на санскрите, колонна была изготовлена в период правления императора Чандрагупты II (376-415). Но самое удивительное, что за этот огромный срок она абсолютно не поржавела. Надпись на санскрите. /Фото: tampereclub.ruИсследования показали, что по своему составу Столб Индры на 99,5% состоит из железа, а при учете влажного индийского климата, он давно должен был проржаветь насквозь и рассыпаться. Однако колонна и сегодня не имеет на себе никаких следов коррозии и выглядит так же, как и 1600 лет назад. А ученые все еще не могут понять, как такое вообще возможно: некоторые даже выдвигают версии о инопланетном происхождении технологии.

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3. Багдадская батарейка

Прародитель батарейки из Месопотамии. /Фото: arab-new.ruВ древние времена именно Месопотамия столетиями оставалась центром человеческой цивилизации, поэтому совсем неудивительно, что и на этой территории нашлись следы уникальных, доселе неразгаданных технологий прошлого. Речь идет о так называемой «Багдадской батарейке». Этот занимательный артефакт был найден в 1936 году австрийским археологом В.Кенингом недалеко от Багдада. Он представляет собой глиняный кувшин овальной формы, внутри которого находится скрученный медный лист, в него же помещен металлический стержень и кусочки битума. Багдадская находка сегодня считается одним из первых гальванических элементов древности. Примерная схема артефакта. /Фото: liveinternet.ruСобственно «батарейкой» этот артефакт назвали скорее из-за предположения в его использовании, так как единого мнения о сфере его применения в ученом мире все еще нет. Однако следы коррозии внутри медного цилиндра указывают на нахождении там жидкости с явными кислотными характеристиками – предположительно уксуса или вина. Справедливости ради, следует уточнить, что «Багдадская батарейка» не является единственным в своем роде артефактом такого типа. Подобные находки были также совершены в районе городов Ктесифон и Селевкий, однако и они пока не смогли помочь ученым разгадать секрет этих сосудов.

4. Нимрудская линза

Уникальная хрустальная линза. /Фото: v-kosmose.comЭтот артефакт был обнаружен британским археологом Остином Генри Лэйардом еще в 1853 году во время раскопок одной их древнеассирийских столиц – Нимруда, в честь которого, она собственно и была именована (другое название – линза Лэйарда). Находка представляет собой линзу овальной формы, изготовленную из природного горного хрусталя примерно в 750-710-х гг. до н.э. Вот только за больше чем за полтора века исследований назначение этого прибора так и осталось неизвестным. Назначение линзы неизвестно и сегодня. /Фото: salik.bizСуществует несколько версий относительно того, как могла использоваться Нимрудская линза. Согласно гипотезе итальянского профессора Джованни Петтинато, она могла быть составляющей частью телескопа у древних ассирийцев, которые обладали довольно обширными познаниями в астрономии. Другие версии применения линзы, к примеру, гласят, что она могла быть частью ювелирного изделия или предметом сакрального значения и использоваться в ритуалах.

5. Диск Сабу

Древнеегипетский диск Сабу. /Фото: blicdomainpictures.netКогда в 1936 году египтолог Уолтер Брайен Эмерай был занят на раскопках погребения древнеегипетского чиновника Мастаба Сабу (3100-3000 до н.э.) в Саккара, он вряд ли представлял, что найдет там вещь, секрет которой до сих пор терзает умы многих исследователей истории Древнего Востока. Речь идет о загадочном «Диске Сабу» — странном артефакте, о котором неизвестно ровно ничего: ни его происхождение, ни специфика применения. Не то неизвестный механизм, не то необычная тарелка. /Фото: fabmir.ru

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Находка представляет собой диск, состоящий из трех частей. По сути, он напоминает каменную тарелку с тремя загнутыми вовнутрь лопастями и цилиндрической втулкой небольшого размера посередине. О назначении Диска Сабу можно только догадываться. На сегодняшний день выдвигаются такие гипотезы касаемо его применения: это мог быть светильник либо часть неизвестного пока механизма. Возможно, это просто необычной формы тарелка.

6. Антикитерский механизм

Старейший в мире компьютер. /Фото: thedailybeast.comИ все-таки, рекордсменом по количеству изобретений остается эпоха Античности. Эта находка была сделана еще в 1901 году в районе острова Антикитера, но и сегодня она вгоняет в ступор большинство ученых. Странный механизм состоит из деревянного корпуса, на котором расположены тридцать бронзовых шестеренок, а также циферблатов со стрелками из того же материала. В работу устройство приводилось поворотом рукоятки, которая до наших дней не сохранилась. Тыльная сторона механизма. /Фото: thestar.comАнтикитерский механизм поражает количеством выполняемых им функций. Согласно мнению исследователей, его применяли в качестве астрономического, картографического, метеорологического и общеобразовательного прибора: он мог рассчитать траекторию движения небесных тел, даты сорока двух различных астрономических явлений, предсказать цвет и размер солнечного затмения и даже определить силу ветров. Такая универсальность поразительна для устройства времен античности, поэтому Антикитерский механизм считается самым точным прибором своего времени, а иногда его даже называют «старейшим в мире компьютером».

7. Греческий огонь

Легендарная средневековая технология. /Фото: infoniac.ruГреческий огонь – это уникальная, полулегендарная технология, секрет которой активно пытаются разгадать уже больше двухсот лет. Именно в 19 веке поднялась целая волна популярности этого античного явления, и с тех пор полемика продолжается. Первое дошедшее до нас упоминание о греческом огне датировано примерно 190 г. до н.э и находится в источниках, посвященных обороне острова Родос. Предположительным автором древней технологии считается механик Каллиникос из Гелиополиса. Византийские ручные гранаты с греческим огнём. /Фото: wikipedia.orgТочный состав уникального огня до сих пор неизвестен, в основном из-за недостаточного упоминания в источниках, а также ошибок при переводе на другие языки. Сегодня наиболее вероятными компонентами «греческого огня» исследователи называют негашеную известь, серу, сырую нефть и даже асфальт. Главным достоинством технологии является то, что этот огонь, согласно свидетельствам, невозможно потушить, а от воды он лишь сильнее разгорается. Поэтому первой сферой его применения были именно морские бои. Позже его использовали уже при штурме античных, а затем византийских городов.

8. Римский бетон

Бетон который прошёл проверку временем. /Фото: wikipedia.orgРимская империя была эталоном мощности и величия. И наследие оставила соответствующее: остатки древних зданий, акведуков и, конечно, Колизей будоражат воображение своей грандиозностью и размахом. При этом достаточно много памятников, несмотря на прошедшие тысячелетия, дошли до нас в очень хорошем состоянии. Часто причиной такой сохранности является применение так называемого «эмплектона» — бетона, который не боится времени. 2000 лет, а бетон — как новый. /Фото: wikipedia.orgСправедливости ради следует уточнить, что римляне не были изобретателями уникальной цементной смеси, а стали скорее популяризаторами ее применения – придумали ее еще этруски. Сегодня кое-что из ингредиентов этого поразительного в своих свойствах состава ученым уже известно, однако полностью разгадать тайну римского бетона пока не удается. В частности, было выяснено, что цементную смесь изготовляли с применением извести и вулканического пепла, причем количество первого было заметно ниже по сравнению с другими составами. Также известно, что производился римский бетон при температуре примерно 900 градусов Цельсия.

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9. Римский додекаэдр

Сотни похожих артефактов, которые не дают ответов. /Фото: ainteres.ruИстория исследования этих артефактов поистине поразительна: предметов, объединенных общим названием «римский додекаэдр», за двухсотлетнюю археологическую деятельность не территории империи нашли больше сотни, а ученым до сих пор о них ничего неизвестно: об их применении, впрочем, как и о происхождении, пока что лишь строятся предположения. Додекаэдр, назначение которых неизвестно. /Фото: nosecret.com.uaАртефакты представляют собой небольшие по размеру полые внутри каменные или бронзовые предметы в форме додекаэдра, то есть двенадцати пятиугольных граней, в каждой из которых были круглые отверстия по центру. Вершины находок имеют маленькие шарики. Также известна датировка их изготовления – 2-4 век нашей эры. На сегодняшний день существует почти три десятка гипотез о возможном назначении додекаэдров, среди которых: измерительные или геодезические устройства, ювелирные украшения, игра, и даже инструмент древнеримского сантехника.

10. Фестский диск

Диск, который лишь добавляет вопросов. /Фото: fishki.netЭтот артефакт не просто не раскрывает своих секретов, а даже наоборот, будто водит исследователей за нос. Ведь каждая открывшаяся деталь о Фестском диске лишь добавляет вопросов, ответов на которые пока нет. Находка была сделана в 1908 году членами итальянской археологической экспедиции, которые трудились в южной части острова Крит над раскопками царского дворца древнего города Феста. Попытки расшифровки идут и сегодня. /Фото: garshin.ruАртефакт представляет собой диск с нанесенными на него 259 знаками. Причем загадочно в нем буквально все: глина, из которой он сделан, на острове Крит попросту не встречается, текст так и не был разгадан. Удивительна даже техника нанесения знаков на диск: они не прочерчены палочкой, а будто отштампованы специальными печатями.