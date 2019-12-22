Успешная забастовка против пенсионной реформы на примере Франции

Во Франции не только бастуют, но и высмеивают тех, кто смирился с повышением пенсионного возраста.В минувшие выходные дни во Франции продолжилась забастовка против проекта пенсионной реформы. Как сообщил профсоюз железнодорожников, во время забастовки отправлялся один из четырех дальных поездов и три из десяти — пригородных. 14 линий метро были закрыты полностью, работали только две. Встали на прикол 60% автобусов.В минувший вторник, 17 декабря, по городам Франции прокатилась очередная волна манифестаций. В Париже, по разным оценкам, на улицы вышли от 100 тысяч до 300 тысяч человек. От 20 до 40 тысяч протестовали против пенсионной реформы, условия которой, кстати, намного мягче, чем в России, в Марселе. Примерно столько же в Лионе, Тулузе, Нанте, Бордо. Демонстрации проходили на фоне продолжающегося транспортного коллапса, вызванного забастовками.Правительство уже обратилось к руководителю национальных железных дорог Жан-Пьеру Фаранду с просьбой подготовить антикризисный «транспортный план» с указанием сохраненных поездов на Рождество и Новый год.Но профсоюзные лидеры упорствуют. «Если правительство хочет, чтобы конфликт прекратился до праздников, у него есть вся следующая неделя, чтобы принять решение здравого смысла, которое необходимо: отмена реформы по спорным пунктам», — ответил AFP Лоран Брун, генеральный секретарь CGT-Cheminots (профсоюз железнодорожников Франции).Страшно представить, что было бы, к примеру, в Москве, если бы встали 90% линий метро, и было парализовано пригородное железнодорожное сообщение более чем 12 дней. Москвичи, которых не коснулась бы пенсионная реформа, наверняка, потребовали от властей самых решительных мер, чтобы те восстановили порядок. Однако парижане, несмотря на трудности, в целом на стороне бастующих, в том числе и потому, что реформаторы — президент Макрон и премьер Филлип — уже не находят нужных слов в пользу своих решений.На стороне профсоюзов выступили СМИ, как серьезные, так и бульварные, причем вторые — бьют больнее первых. В частности, издание Insolentiae («Наглость» — пер. с франц.) опубликовала статью под едким заголовком — «Пенсии по капитализации — ловушка для придурков. Придурки — это мы». В ней, по сути, высмеивается такой инструмент пенсионной реформы Макрона, как «накопительный план» — точная копия российского «гарантированного пенсионного плана». Или наоборот, что более вероятно.«Как вы понимаете, капитализация с помощью „гарантии“ — это фальшивка, — язвит главный редактор издания Чарльз Саннат — Долги государства (облигации), которые считаются безопасными, но которые, вероятно, никогда не будут выполнены… особенно через 30 лет. Особенно с денежной реформой, которая висит у нас на носу (Французы уверены, что ЕС распадется, а евро скончается). Ставки отрицательные из-за неплатежеспособности, а акции находятся на максимуме как раз из-за отрицательных ставок. Капитализация пенсии — это ловушка для придурков».Не отстают и серьезные аналитические издания, в которых выступают авторитетные эксперты. Так, Чарльз Пратс, судья и эксперт Института экономических и налоговых исследований Вобана, пояснил, почему французы против пенсионной реформы, несмотря на то, что она объективна необходима.На прямой вопрос, «можно ли избежать реформы пенсионной системы, учитывая проблемы с демографией?», он ответил однозначно — нельзя. Тем не менее, выступил против объявленных преобразований, поскольку их нужно проводить умно и ответственно, иначе произойдет откат с более опасными последствиями.«Наша пенсионная система представляет собой систему распределения, то есть схематично это выглядит так: работающие платят пенсионерам. Но количество первых сокращается, а вторых, напротив, растет. Все это создает «тяготы для государственных финансов», отметил Чарльз Пратс. По сути, он высказался также, как премьер Медведев и президент Путин, которые аналогично объяснили «необходимость» жестких решений.

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Однако, по словам Пратса, проводить непопулярные меры, направленные против пожилых людей, можно лишь только тогда, когда власть докажет народу, что «денег нет». Если у людей есть сомнения — они должны быть сняты документально. Речь Пратса поставила в тупик президента Франции Макрона.«Счетная палата снова напомнила о умопомрачительном уровне мошенничества с налогом на НДС, хотя уже почти десять лет известно, как остановить это мошенничество с помощью систем раннего обнаружения, которые французская администрация отказалась внедрять с 2011 года», упрекнул судья президента. Мол, решите эту проблему, и «у профсоюзов станет на одну причину для протестов меньше».Другими словами, пенсионная реформа должна быть предельно справедливой, иначе рано или поздно страна получит «социально-экономический взрыв». Таким образом, не у правительства должны быть доводы в пользу повышения пенсионного возраста, а у противников не должно быть аргументов против неё. То есть, в данном вопросе не должно быть мелочей, которые люди расценят, как неуважение к себе.Как здесь не вспомнить выводы уже нашей Счетной палаты о рекордном неисполнении мероприятий федерального бюджета на 1 триллион рублей в 2019 году, а также о бюджетных нарушениях на общую сумму 772,7 млрд руб. в 2018 году, выявленных в самых крупных и резонансных проверках. Этих денег хватило бы с лихвой, чтобы вообще не начинать повышение пенсионного возраста в среднесрочной перспективе и более тщательно подготовится к реформе.В этой связи также следует вспомнить обращение президента Путина по пенсионной реформе от 29 августа 2018 года. Тогда глава государства сказал: «Согласно оценкам Минфина, применение повышенной ставки налога, к примеру, в 20% к высоким доходам, может дать, и то не наверняка, около 75−120 миллиардов рублей в год. Данных средств, в лучшем случае, хватит на шесть дней. Потому что ежедневная потребность на выплату пенсий в России составляет 20 миллиардов рублей».Допустим. Но ведь введение прогрессивной ставки НДФЛ, когда богатые будут платить повышенные налоги с зарплат и доходов от дивидендов, снимет один из аргументов против пенсионной реформы. Это — пусть и маленький, но очень нужный шаг в сторону социальной справедливости. Но правительство решило не трогать «богатеньких», переложив все тяготы повышения пенсионной реформы на бедных.Второй вопрос — почему разговор зашел о повышении только на 7%, ведь в странах, в которых подняли пенсионный возраст, налог на доходы богатых достигает 50% и более?Таким образом, до тех пор, пока не будут решены вопросы по налоговыми и коррупционными преступлениями, а чиновники не научатся эффективно исполнять бюджет в части расходов, любая реформа, имеющая негативные финансовые последствия для простых людей, будет возмутительно несправедливой и бесперспективной.Власть должна понять, что у следующего президента РФ, который будет после Путина (неважно, случится ли это 2024 году или позже) может не оказаться сил, опыта и авторитета, чтобы ломать народ через колено. Напротив, появится новая оппозиция — сильная и популярная. И тогда с нынешних инициаторов пенсионной реформы спросят по полной программе.

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«Во Франции отменили пенсионную реформу, вызвавшую забастовки», – так Le Monde прокомментировала уступки со стороны власти .

Но трудящиеся вовсе не считают, что уступки, даже значительные, – это победа. Победа – это полная отмена реформы, ухудшающей социальное положение граждан. Как это было в 1995 году, когда власти после многонедельной забастовки отменили повышение пенсионного возраста. Но не оставили своих намерений. За последние 10 лет он повысился во Франции в 60 до 62 лет. При этом остается одним из самых низких в Европе – но только потому, что Франция борется. Временные неудобства можно перенести, когда речь идет о судьбе будущих поколений.