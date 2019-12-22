Тихое производство: В России строятся 7 гигантских заводов

Текущие проекты, реализуемые в России в области производства, стоимостью более 100 млрд рублей. Если ничего не забыл, то получилось вот что:1. Амурский ГПЗ – 790 млрд. рублей 2. Запсибнефтхим – 650 млрд. рублей3. Арктик СПГ-2 – 600 млрд. рублей4. Ямал СПГ (4-я очредь) – порядка 300 млрд. рублей 5. Судоверфь Новатэк в Белокаменке (ЦСКМС, ранее известна как Кольская верфь) – 120 млрд. рублей 6. Тайшетский алюминиевый металлургический завод – 120 млрд. рублей

7. Судостроительный комплекс «Звезда» (Приморский край, бухта Большой Камень) – 117 млрд. рублей Это именно реализуемые проекты, есть еще и те, которые сейчас в стадии проектирования, но я такие не учитывал.Арктик СПГ сейчас в самой начальной стадии, началось производство оборудования для него.Часто критики говорят, что если в России что и строится, то только то это все добыча сырья. Конечно, даже Запсибнефтхим и Амурский ГПЗ это не добыча, а переработка. А к добыче можно отнести разве что СПГ проекты, да и то с натяжкой (тем более если учесть что в Ямал СПГ-4 оборудование российское). Но среди крупнейших проектов сразу два это самое что ни на есть машиностроение:Судостроительный комплекс «Звезда» – строительство гигантских кораблей класса Афромакс.Судоверфь Новатек в Белокаменке – строительство крупнотоннажных морских сооруженийНо, впрочем, возвращаясь к СПГ, то и тут есть чем гордится. Если первые три очереди Ямал СПГ были полностью на импортном оборудовании, то четвертая очередь строится на основе российской лицензионной технологии «Арктический каскад», а крупнейшие производители оборудования- главные газоперекачивающие агрегаты (Криогенмаш- испарители и криогенные насосы поставит Атомэнергомаш- криогенные детандеры будут произведены дочками Роскосмоса.- газовые турбины сделают в ПермиТак что даже сырьевые казалось бы проекты, на самом деле тащат за собой высокотехнологичные машиностроительные заводы.

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