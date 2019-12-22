ТОП-8 сооружений античности: амфитеатры Древнего Рима и суперсовременные спортивные арены

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ТОП-8 сооружений античности: амфитеатры Древнего Рима и суперсовременные спортивные ареныС древних времен стадион был своеобразным местом поклонения для любителей спорта. Из оригинальных сооружений античности они превратились в самые впечатляющие объекты инженерной и дизайнерской мысли, на аренах которых проходят не только спортивные состязания, они становятся главным местом проведения грандиозных концертов и культурных мероприятий.

1. Амфитеатр Флавиев или Колизей (72-80 гг. н. э.)

ТОП-8 сооружений античности: амфитеатры Древнего Рима и суперсовременные спортивные ареныАмфитеатр Флавиев (Колизей) находится в Риме между Эсквиллинским, Палатинским и Целиевским холмами (Италия). | Фото: arx.novosibdom.ru.Амфитеатр Флавиев, больше известный как Колизей – одно из самых известных и грандиозных спортивных сооружений Древнего мира, дошедших до наших дней. Его гигантские размеры впечатляют даже современников, а для жителей Древнего Рима начала I тысячелетия они и вовсе были умопомрачительными. Чтобы поместить 50 тыс. любителей зрелищ, пришлось строить грандиозный объект, длина которого достигала 188 м при ширине 86 м, а высота стен с трибунами достигала 50 м. Для того чтобы удержать такую мощную постройку, фундамент нужно было делать глубиной 13 метров.ТОП-8 сооружений античности: амфитеатры Древнего Рима и суперсовременные спортивные ареныКолизей – единственный амфитеатр, на арене которого организовывались морские бои. | Фото: puteshestvovat.com.И самое интересное, зодчие и математики рассчитали настолько грамотно структуру амфитеатра, что даже современные строители ничего нового придумать не смогли, особенно это касается организации входов/выходов и порядка размещения зрительских мест. При создании Колизея было предусмотрено 80 входов/выходов, что позволяло публике до отказа заполнять амфитеатр за 15 минут, а покидать – всего за 5!ТОП-8 сооружений античности: амфитеатры Древнего Рима и суперсовременные спортивные ареныНачиная с V века, Колизей был в запустении, постепенно разрушался и разворовывался. | Фото: puteshestvovat.com.Интересно: Изначально Амфитеатр Флавиев имел сложную мачтовую конструкцию, созданную на четвертом этаже, что позволяло выдвигать и снимать большой тент, сделанный из бычьих шкур, который защищал зрителей от палящих солнечных лучей.

2. Стадион Панатинаикос в Афинах (329 г. до н. э., восстановлен в 1896 г.)

ТОП-8 сооружений античности: амфитеатры Древнего Рима и суперсовременные спортивные ареныСпонсором реконструкции Панатинаикоса был Георгиос Авероф — известный греческий коммерсант и меценат (Греция). | Фото: athens.zagranitsa.com.История современных Олимпийских игр началась на Панафинейском стадионе, созданном в форме подковы. То спортивное сооружение, которое мы можем видеть сейчас, создано к открытию проведения первых современных Олимпийских игр в 1896 г. Но история его началась еще в 529 г. до н. э., именно тогда стадион принял первые соревнования и выступал в качестве арены для проведения зрелищных мероприятий. До 329 г. до н. э. стадион был оборудован обычными деревянными скамейками, но благодаря стараниям общественного деятеля Ликурга они были заменены на каменные.ТОП-8 сооружений античности: амфитеатры Древнего Рима и суперсовременные спортивные ареныДо сих пор стадион Панатинаикос остается одной из главных спортивных арен Афин (Греция). | Фото: gidvgreece.com.Со временем в 139—144 гг Герод Аттик инициировал значительное расширение и полное обновление арены. В этот период стадион приобрел форму удлиненной подковы, а также на нем было установлено 50 тыс. мраморных сидений. Несмотря на почтенный возраст, спортивная арена до сих пор активно используется и не только в качестве достопримечательности. На стадионе проходят грандиозные концерты (здесь отличная акустика), проводятся различного рода соревнования и даже во время прохождения Афинской Олимпиады в 2004 г. он использовался в качестве спортивной арены.READ  Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии

3. Плавучий стадион в Сингапуре (2006-2007 гг.)

ТОП-8 сооружений античности: амфитеатры Древнего Рима и суперсовременные спортивные ареныПлавучая платформа создавалась для проведения парада в честь Дня независимости Сингапура. | Фото: ru.wikipedia.org/ © Waycool27.Самый необычный стадион мира расположен на платформе в заливе Марина-Бэй. Его внушительные (как для плавучего сооружения) размеры впечатляют уже более 10 лет. Длина плавучей платформы из стали достигает 120 м при ширине 83 м и рассчитана она на вес более 1 тыс. тонн. Такие параметры позволяют удерживаться конструкции не только на плаву, но и занимать первое место в рейтинге самых крупных плавучих арен мира. Естественно, на поверхности воды находится только сама спортивная площадка, а вот места для 30 тыс. зрителей расположены на берегу залива.ТОП-8 сооружений античности: амфитеатры Древнего Рима и суперсовременные спортивные ареныАрена плавучего стадиона состоит из 15 соединенных элементов, которые закреплены на 6 плавучих пилонах (Сингапур). | Фото: orangesmile.com/ sportsvit.com.ua.Этот необычный спортивный объект становится не только полем для соревнований, но и прекрасной сценой для проведения различных концертов, культурных мероприятий города.Примечание от Novate.Ru: Во время проведения первых летних Олимпийских игр среди спортсменов-юниоров (возраст от 14 до 18 лет) в 2010 г. именно на плавучем стадионе Сингапура проводились церемонии открытия и закрытия игр.READ  В Firefox будет защита от скрытого майнинга

4. Олимпийский стадион в Монреале (Канада, 1976 г.)

ТОП-8 сооружений античности: амфитеатры Древнего Рима и суперсовременные спортивные ареныОлимпийский стадион в Монреале считается одним из самых дорогостоящих проектов спортивных сооружений. | Фото: overflightstock.com/ twitter.com.

Строительство стадиона (Finale Royale Arena) в Монреале было приурочено к проведению Олимпийских игр 1976 года. Новая спортивная арена должна была удивить невероятным дизайном и фантастическим инженерным решением — раздвижной крышей. Если первая задача была выполнена на все 100, то с крышей получился казус – ее не успели сделать.ТОП-8 сооружений античности: амфитеатры Древнего Рима и суперсовременные спортивные ареныНа трибунах Олимпийского стадиона в Монреале помещается чуть более 65 тыс. болельщиков (Канада). | Фото: sportsvit.com.ua/ Arrivo.ru.Тем не менее, его конструкция и дизайн впечатляет даже спустя 40 лет, в особенности башня высотой 175 м, на которой расположена смотровая площадка с панорамным видом на городские пейзажи. Этот элемент конструкции расположен под углом и считается самой большой наклонной башней в мире.

5. Стадион Уэмбли в Лондоне (1923 г., полная реконструкция 1996-2007 гг.)

ТОП-8 сооружений античности: амфитеатры Древнего Рима и суперсовременные спортивные ареныТак выглядел Стадион Уэмбли в 2000 г. и после строительства в 2007 г. | Фото: 100dorog.ru/ fakty.ua.Стадион Уэмбли (Wembley Stadium) был построен в Лондоне (Великобритания) еще в 1923 году, но к концу века возникла необходимость в его полной реконструкции. Целых 6 лет создавали проекты пока, в конце концов, не решили его снести и построить на этом месте абсолютно новую спортивную арену. Благодаря этому в 2007 г. мир увидел фантастический стадион, на строительство которого было потрачено более 1,4 млрд. дол.ТОП-8 сооружений античности: амфитеатры Древнего Рима и суперсовременные спортивные ареныВо время соревнований или концертов на трибунах стадиона можно разместить 90 тыс. зрителей/фанатов. | Фото: telegraf.com.ua/ tournavigator.pro.Главной изюминкой проекта стала решетчатая арка высотой 134 м., длиной 315 м. и диаметром 7 м. Помимо оригинальности декора конструкция выполняет довольно значимую функцию – она поддерживает раздвижную крышу, которая имеет незакрепленную структуру. Кстати сказать, на этом стадионе поле можно трансформировать в атлетическую арену, единственное неудобство такого переоборудования – уменьшение мест на трибунах.

6. Стадион Первого Мая в Пхеньяне (КНДР, 1989 г.)

ТОП-8 сооружений античности: амфитеатры Древнего Рима и суперсовременные спортивные арены«Стадион Первого Мая» является самым большим по вместительности стадионом мира (Пхеньян, КНДР). | Фото: budport.com.ua/ orangesmile.com.На данный момент «Стадион Первого Мая», построенный в Пхеньяне, является самым большим стадионом мира, его трибуны могут принять 150 тыс. болельщиков. Столь грандиозное строительство было приурочено к проведению XIII фестиваля молодежи и студентов, проходившем в 1989 г. Главной особенностью конструкции гигантской спортивной арены являются 16 арок, образующих кольцо, благодаря чему она стала похожа на цветок магнолии.ТОП-8 сооружений античности: амфитеатры Древнего Рима и суперсовременные спортивные ареныНа стадионе «Первого Мая» в Пхеньяне проходит самый грандиозный фестиваль мира («Ариран», Северная Корея). | Фото: com/ reporter-ua.com.Поскольку Северная Корея является закрытой страной, то стадион «Первого Мая» используется для проведения внутригосударственных спортивных соревнований или матчей, но основное его назначение – организация массового праздника «Ариран».Интересно: Ежегодный фестиваль «Ариран» внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое грандиозное шоу мира.READ  «Грудь третьего размера и большие губы»: Гарику Харламову ищут эффектную любовницу для нового проекта

7. «Прямоугольный стадион» Мельбурна (Австралия, 2010 г.)

ТОП-8 сооружений античности: амфитеатры Древнего Рима и суперсовременные спортивные арены«Прямоугольный стадион» Мельбурна вмещает 30 тыс. зрителей (Австралия). | Фото: techvesti.ru/ ru.depositphotos.com.Необычный в своем роде стадион спроектировало архитектурно-дизайнерское бюро Cox Architects, их прямоугольное детище украшает Мельбурн. Начиная с 2010 г. на его аренах проходят как футбольные матчи, так и регбийные. Главной достопримечательностью «Прямоугольного стадиона» стал геодезический купол, который возвышается над стадионом и накрывает большинство зрительских мест. За разработку столь оригинального проекта компания Cox Architects была отмечена премией World Stadium Awards (2012 г.).

8. «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия, 2005 г.)

ТОП-8 сооружений античности: амфитеатры Древнего Рима и суперсовременные спортивные арены«Альянц Арена» – самый эффектный стадион Германии. | Фото: gid-bavaria.com/ munihtehayat.com.Альянц Арена (Allianz Arena) в Мюнхене признана самым импозантным стадионом футбольного клуба «Баварии» за все время его существования. Больше всего впечатляет болельщиков и гостей Мюнхена необычный фасад, состоящий из 2,8 тыс. ромбовидных «подушек» (пленочных панелей из ETFE) распределенных на площади 66,5 тыс. м². Эта огромная мембранная оболочка с подсветкой внутри каждой «подушки» признана самой большой конструкцией в мире.ТОП-8 сооружений античности: амфитеатры Древнего Рима и суперсовременные спортивные ареныAllianz Arena вмещает 75 тыс. зрителей (Мюнхен, Германия). | Фото: holidaygid.ru/ tottenhamhotspur.com.Особенно прекрасна Allianz Arena вечером, когда зажигается тысячи огней и весь стадион сияет разными цветами, от такого зрелища захватывает дух даже у заядлых фанатов, не говоря о гостях города.Особое внимание заслуживает стадион «Птичье гнездо» в Пекине, который был создан к проведению летних Олимпийских игр 2008.