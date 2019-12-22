BBC: Озила удалили из PES 2020 в Китае из-за комментариев об уйгурах

NetEase, занимающаяся изданием игр PES в Китае, подтвердила, что бывший игрок немецкой команды был удалён из трёх существующих игр в стране.

Компания заявила, что Озил опубликовал резкие комментарии в социальных сетях, ссылаясь на заявление футболиста в Instagram, в котором он раскритиковал мусульман за неспособность выступить против продолжающегося притеснения против уйгуров, пишет ВВС.

«Комментарии футболиста оскорбили чувства китайских фанатов, и подорвали спортивный дух любви и мира. Мы не понимаем, не принимаем и не прощаем этого», — говорилось в заявлении NetEase.

«Они жгут Коран. Они закрыли мечети и школы. Они убивают святых людей. Мужчин отправляют в лагеря, а их семьи заставляют жить с китайскими мужчинами. Женщины вынуждены выходить замуж за китайских мужчин», — написал Озил в Instagram в прошлую пятницу.

Отметим, что лондонский клуб «Арсенал» 14 декабря опубликовал заявление, дистанцируясь от комментариев Озила в попытке сгладить любой ущерб, который может быть нанесён его бизнесу в Китае. Надо сказать, что у «Арсенала» в Китае есть ряд коммерческих интересов, включая сеть ресторанов.

Между тем, Министерство иностранных дел Китая заявило, что 31-летний Озил был введён в заблуждение сфабрикованными новостями.

Добавим, что по словам правозащитников, китайское правительство содержит до 3 млн уйгуров в так называемых лагерях перевоспитания, которые многие называют современными концентрационными лагерями. В то время как уйгуры говорят, что их преследуют за их религиозные убеждения, Пекин заявляет, что целью лагерей является стремление искоренить экстремистские идеологии.