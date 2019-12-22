Российскому авторынку предрекли новый кризис

Затяжное «пике», в котором российский авторынок находится уже несколько месяцев, может стать предвестником очередного кризиса. Что будет с продажами новых автомобилей в 2020 году, и есть ли хоть какие-то шансы изменить ситуацию к лучшему, рассказала «Российская газета».

Падение рынка началось весьма неожиданно и продолжается уже семь месяцев подряд. Не помогли даже программы господдержки «Первый / Семейный автомобиль», пользуясь которыми, россияне могли получить дополнительную выгоду при покупке машины в кредит.

Основными факторами, повлекшими снижение автомобильного рынка в уходящем 2019-м году, по мнению директора практики по оказанию консультационных услуг компаниям автоиндустрии PwC в России Виктории Синичкиной, стали слабый потребительский спрос и рост цен, вызванный повышением ставки НДС с 18% до 20%.

Тем не менее, китайские бренды (Haval, Geely, Chery, Changan и др.) и представители премиум-сегмента (Mercedes-Benz, BMW, Volvo, Porsche и др.) могут занести этот год себе в актив – их продажи выросли, тогда как массовые бренды (АвтоВАЗ, Hyundai, KIA, Renault и Volkswagen) еле удержали свои продажи хотя бы на прошлогоднем уровне.

Снижение реальных доходов населения – еще один важный фактор, повлекший не только спад продаж, но и смену лидера на рынке. В 2019 году им стала LADA Granta, сместившая с пьедестала более дорогую и «навороченную» LADA Vesta, покупка которой становится недоступной все большему числу россиян.

Изменится ли ситуация в дальнейшем, покажет время, однако никаких предпосылок к «реанимации» российского авторынка в 2020 году сейчас нет. К тому же, в январе нас ждет очередная волна подорожания, которая, скорее всего, только усилит падение и без того низкого спроса.