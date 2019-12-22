Четверо сотрудников полиции гражданский погибли лобовом столкновении авто алтайской трассе

На месте ДТП работают следователи и МЧС

В Алтайском крае возбудили и расследуют уголовное дело по факту ДТП, в котором погибло пять человек, в том числе четверо сотрудников полиции. Трагедия произошла вечером 19 декабря в Алейском районе. Виновником ДТП, по предварительным данным, стал водитель иномарки, который выехал на встречную полосу и допустил столкновение со служебным автомобилем полиции «ВАЗ-21074», сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным правоохранителей, авария произошла 19 декабря в 18:50 на автодороге А-322 между селами Урюпино и Красный Яр. В полицейском авто находились при исполнении обязанностей пятеро сотрудников МВД в форменной одежде. Четверо из них погибли. Еще одну женщину из числа полицейских в тяжелом состоянии увезли в больницу и прооперировали, сейчас она находится в реанимации. Вторым участником ДТП стал автомобиль Toyota Corolla Fielder, в нем находилось трое людей, один из которых также погиб.

По информации «Местного времени», полицейский «ВАЗ» – служебный автомобиль МО МВД «Рубцовский». В нем находились водитель и четверо сотрудников паспортной службы, которые возвращались из командировки в Барнаул. Также в Сети опубликовали имена, возраст и звание погибших полицейских. По сведениям «Федерального агентства новостей», среди них были 48-летняя подполковник полиции Ольга Борисова, 35-летний майор Константин Креймер, 32-летний лейтенант Александр Киргиянов и 39-летняя капитан Ольга Саратовкина.

Тем временем следственными органами СУ СКР по Алтайскому краю было возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц). По данным следствия, именно водитель иномарки, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со служебным автомобилем полиции. В СУ добавили, что в гражданском автомобиле погиб пассажир, водитель и другой пассажир были госпитализированы.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального СК. При помощи криминалистической техники проводится осмотр, изъята и изучается запись видеорегистратора, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Кроме того, в ходе расследования предстоит установить качество организации дорожного движения на участке трассы, где произошло ДТП. Расследование уголовного дела продолжается.