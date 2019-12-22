В МВД по РТ признали участие школьников в «учениях» – началась проверка

Руководство МВД по РТ назначило служебную проверку после проведения «учений» отдела МВД России по Тукаевскому району РТ с участием школьников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, 20 декабря на территории Новотроицкой школы по инициативе руководства отдела проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения. К ним привлекли детей, которых при этом заранее проинструктировали о соблюдении мер личной безопасности.

«Следует отметить, что во время занятий действия правонарушителей имитировали сотрудники полиции отдела МВД России по Тукаевскому району в гражданской одежде. Все школьники находились под контролем педагогов, ни один из них не пострадал», — заявили в ведомстве.

Тем не менее из-за того, что участие школьников и план занятия не были заранее согласованы с МВД по РТ, назначили проверку. «Виновные должностные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — добавили в пресс-службе.

Ранее в управлении Росгвардии по Татарстану опровергли информацию о том, что их сотрудники «отрабатывали» навыки по разгону митингов на учащихся школы в Тукаевском районе. Напомним, в сети распространилось видео, на котором были запечатлены некие «учения», во время которых детей якобы просили нападать на вооруженных щитами взрослых, а те, в свою очередь, скручивали и давали отпор ученикам 9-го класса. Происходившее якобы фотографировала учитель.