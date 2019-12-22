Как пережить новогоднюю ночь: самые опасные праздничные вещи

Чего не нужно делать в новогоднюю ночь для того чтобы Новый год не начался с проблем. Где и в чем проявить осторожность. И что таит в себе наибольшую опасность в новогоднюю ночь.

На первом месте, как подсказывает логика, это пиротехника.

Можно с уверенностью заявить, что это самый опасный атрибут нового года. Поэтому используя пиротехнику нужно быть предельно осторожным

Не рекомендуется приобретать пиротехнику с рук — на улицах и в подземных переходах. Если вы не хотите превратить свою квартиру или дом в сплошной бенгальский огонь, то лучше купить пиротехнику в специализированном магазине. Попросите у продавцов сертификат безопасности если его нет, то лучше не рискуйте и откажитесь от покупки.

Плюс к каждому пиротехническому изделию должна прилагаться инструкция на русском языке.

Пользоваться пиротехникой нужно строго в соответствии с инструкцией. Поджигать фитиль только на расстоянии вытянутой руки.

Запомните, что отлетевшею от фейерверка искру очень сложно потушить и если она попадет на кожу, то серьезный ожог обеспечен. Не стоит устраивать салюты ближе 20 метров от дома и под кронами деревьев

Второе место занимают свечи.

Не стоит ставить свечи на елку— елка сгорит моментально, потом сгорит и ваш дом, правда чуть медленней чем елка.

Светящиеся гирлянды занимают третье место.

Гирлянды, как и фейерверки, нужно покупать только в магазинах. Желательно, чтобы напряжение гирлянды было не больше 12 вольт и мощностью лампочек не больше 25 ватт.

Если вы украсили елку светящимися гирляндами, то постарайтесь в украшении вашей красавицы избежать применения бумаги и ваты, так как лампочки от гирлянды все равно нагреваться, и они могут воспламенить вату и бумагу, ну а тут уже все пойдет по сценарию как со свечами.

Желательно не оставлять включенную гирлянду без присмотра на ночь

Четвертое место у одного из самых главных атрибутов Нового года — у шампанского, игристого вина.

Конечно при неправильном обращении можно просто упиться до смерти. Но пробка от шампанского куда более опасна чем градус, находящийся в самом напитке

В новогоднюю ночь довольно часто люди благодаря пробкам от шампанского остаются не только с синяком под глазом, но и зачастую остаются без самого глаза.

Не забудете предварительно пред открытием Бутылки с шампанским — сначала охладить его и не в коем случаи не трясите бутылку перед открытием.

Если у вас вдруг пена из бутылки начнет бесконтрольно обливать ваших гостей, то просто приложите чайную ложечку к горлышку бутылки и пена сразу перестанет идти.

Для справки: Скорость вылетающей из бутылки пробки 40 км/ч, а из теплой бутылки — до 100 км/ч.

На пятом месте — иголки от елки.

Как это глупо не звучит, но за новогодние праздники несколько человек получают серьезные травмы глаз, просто наткнувшись глазом на иголку от елки.

Постарайтесь соблюдать хотя бы часть этих правил, для того что бы в первый день нового года, ваша голова болела только от выпитого шампанского.