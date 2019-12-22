Современный дизайн квартиры для семьи с детьми

Эта квартира в городе Синьчжу на Тайване предназначена для семьи с тремя детьми. Решение интерьера выполнила фирма HOZO interior design. На площади в 135 кв. метров разместили три спальни, две гостиные, столовую с кухней и две ванные комнаты. В отделке использовали натуральные материалы: камень, стекло, древесину грецкого ореха.

Дизайн получился светлым и лёгким, без лишних деталей и сложных элементов. Вся мебель очень функциональна и долговечна. Мягкий текстиль и более яркая обивка кресел и дивана придают обстановке уютную атмосферу и дополняют общую цветовую гамму.