В Татарстане автоледи попала в ДТП, вышла из машины и погибла

Около села Лекарево (Республика Татарстан) 31-летняя автоледи на дороге не справилась с управлением своей Lada Kalina и врезалась в отбойник. Женщина вышла из салона машины, чтобы посмотреть на повреждения и выставить аварийный знак, но тут же была сбита автомобилистом, который ехал следом за ней.

Инцидент произошел в пятницу, 20 декабря.

По предварительным данным, водитель японского кроссовера Nissan Murano ехал на большой скорости. Из-за метели водитель тоже не справился с управлением и сбил девушку, которая вышла из автомобиля.

Пострадавшая от полученных травм умерла на месте происшествия, сообщает «Регион online».

В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранительные органы. Погибшую девушку сегодня, 22 декабря похоронили.