В ЛНР сообщили о перестрелке бойцов ВСУ с украинскими националистами

Военные наблюдатели ЛНР зафиксировали минометную перестрелку между подразделением ВСУ и отрядом украинских националистов. «Дуэль» велась с помощью минометов и гранатометов. Это не первый случай выяснения отношений военнослужащих с «патриотами».

«Мы продолжаем фиксировать противостояние между ВСУ и находящимися в зоне Операции объединенных сил (ООС) националистическими формированиями. Так, 21 декабря зафиксирована стрельба между военнослужащими 72-й бригады и националистами в районе населенного пункта Золотое с применением 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия», – [url=]рассказал[/url] журналистам представитель военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Результатом этой перестрелки стало серьезное повреждение двух жилых домов, пояснил он, добавив, что данную информацию подтвердили в мониторинговой миссии ОБСЕ.

Тем не менее, командование группировки уже обвинило ЛНР в повреждении жилых домов. Релиз был выпущен сразу после перестрелки. В нем говорится, что ущерб домостроениям нанес минометный огонь, открытый ополченцами.