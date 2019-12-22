Составлен рейтинг самых популярных внедорожников с пробегом

2019 год подходит к концу – время подводить промежуточные итоги. За январь—октябрь в России было перепродано 1 044 245 автомобилей класса SUV – на 1,2% меньше, чем годом ранее. Эксперты портала 110km.ru назвали самые популярные в РФ кроссоверы и внедорожники с пробегом.

Бессменным лидером этого рейтинга остается отечественная LADA 4×4. Обладая простой конструкцией, честным полным приводом с «раздаткой», понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала, она уже более 40 лет пользуется высоким спросом у охотников, рыболовов и фермеров, которые больше других нуждаются в надежном и неприхотливом внедорожнике повышенной проходимости.

По той же причине по-прежнему популярна Chevrolet Niva. Внедорожник от «GM-АвтоВАЗ», как и старая-добрая «Нива», не спешит меняться, но продолжает оставаться востребованным уже много лет подряд.

Третьим стал только что сменивший поколение Toyota RAV4, чью популярность на «вторичке» во многом обусловлена дизельной версией, оснащенной 2,2-литровым 150-сильным двигателем 2AD-FHV и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Именно на такие машины в этом году пришлось больше всего перепродаж.

На четвертой строчке оказался еще один «японец» – Nissan Qashqai, который во всех поколениях любят за надежность, практичность и удачное соотношение цены и качества. К тому же, он по умолчанию комплектуется круиз-контролем, всеми возможными подогревами (кроме руля и задних сидений), кондиционером и 17-ми колесами на литых дисках.

Кроме них, в список самых популярных кроссоверов и внедорожников на российском вторичном рынке также вошли KIA Sportage (с 2,0-литровым 150-сильным 2,4-литровым 184-сильным бензиновыми двигателями), Toyota Land Cruiser (с 4,4-литровым 249-сильным дизелем) и Renault Duster (с 1,6- и 2,0-литровым «атмосферниками» и 1,5-литровым дизелем).