Составлен рейтинг лучших бюджетных автомобилей конца 2019 года

Конец декабря – начало января традиционно считается самым выгодным временем для покупки нового автомобиля. Проведя собственное исследование, эксперты портала CarsWeek.ru составили ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей конца 2019 года.

Возглавили рейтинг седан Renault Logan и хэтчбек Renault Sandero (от 570 000 руб.), построенные на единой платформе B0 с общей агрегатной базой. И тот, и другой оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 82, 102 или 113 лошадиных сил в паре с четырехступенчатым «автоматом» или «механикой».



Renault Logan и Sandero. Фото Renault

Второе место занял седан Volkswagen Polo – самая доступная и популярная модель в линейке Volkswagen на российском рынке (от 700 000 руб.). Появившись без малого 10 лет назад, он сразу полюбился россиянам за большой багажник, экономичность, надежные агрегаты (атмосферный мотор и классическую АКПП) и стильный дизайн. Как следствие, Polo седан неизменно входит в «двадцатку» самых популярных автомобилей в России уже много лет подряд.



Volkswagen Polo. Фото Volkwagen

Третьим стал флагман «АвтоВАЗа» и всего отечественного автопрома в целом – LADA Vesta (от 689 000 руб.). Правда, в данном случае речь идет о её практичной версии SW в кузове универсал, который, в отличие от седана, может похвастать по-настоящему большим, вместительным багажником и более высоким 178-миллиметровым клиренсом.



LADA Vesta SW с вариатором. Фото АвтоВАЗ

Замкнули пятерку лидеров два бестселлера Hyundai – седан Solaris (от 746 000 руб.) и кроссовер Creta (от 957 000 руб.), которые давно занимают лидирующие позиции и на всем российском рынке в целом. Секрет успеха в обоих случаях довольно прост: надежность, экономичность, низкая стоимость владения, привлекательный дизайн и, пожалуй, лучшее соотношение цены и качества.



Hyundai Solaris. Фото Hyundai

Все места в рейтинге распределены на основе субъективной оценки его авторов, тогда как финальный выбор в любом случае всегда за вами. Удачной покупки!