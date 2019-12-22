В Барнауле стали вводить ограничение доступ здание после стрельбы Москве

Доступ в здание Управления ФСБ России по Алтайскому краю по проспекту Ленина, 30 в Барнауле не ограничен дополнительными мерами после стрельбы с жертвами у здания на Лубянской площади в Москве. Об этом ИА «Банкфакс» сообщили в приемной ведомства.

Федеральные СМИ пишут, что после инцидента с применением огнестрельного оружия на Лубянке в Москве в управления ФСБ в крупных городах впускают только по паролю либо по отпечатку пальца. Информацию Znak.com подтвердили петербургские силовики.

В Барнауле ограничений, введенных дополнительно к действовавшим ранее, нет, сообщили корреспонденту ИА «Банкфакс» в приемной УФСБ России по Алтайскому краю. «Отпечатка не требуется. Вы можете прийти, к вам спустятся. Никаких особых мер безопасности не принято», — сказала собеседница, перенаправив за дополнительной информацией в пресс-службу управления. Там в свою очередь не смогли ответить на вопрос корреспондента о возможных ограничениях доступа, а также о том, будет ли изменена программа празднования Дня работника органов безопасности, который отмечается 20 декабря, указав, что информацию может предоставить Центр общественных связей ФСБ России в Москве. Там не ответили на звонок корреспондента: в Москве на тот момент было около 5:00.

Как сообщают федеральные СМИ, что в Москве вечером 19 декабря было совершено нападение на здание ФСБ, расположенное на Лубянской площади, 2. Сначала журналисты со ссылкой на саму ФСБ сообщали, что нападавших было трое; потом эти сведения опровергли, а официальное число нападавших сократилось до одного. По официальной версии в перестрелке на Лубянке погиб один сотрудник ФСБ и были ранены еще пятеро человек, причем двое из них — тяжело. Один из пострадавших — гражданский — случайный прохожий, у него легкое ранение. Инцидент не квалифицируется как теракт, причины случившегося неясны.

По словам собеседника «Медузы», ставшего очевидцем происходящего, первые звуки выстрелов на Лубянской площади послышались около 18:00 по московскому времени. Очевидцу показалось, что стрельба велась, в том числе, из автоматического оружия, были слышны крики «скорее на русском языке, но с акцентом». В 19:00, когда на месте появился корреспондент «Медузы», некоторые сотрудники ФСБ, работавшие в помещениях со стороны входа в приемную, оставались заблокированными в здании — о запрете выходить на улицу корреспонденту «Медузы» сообщил источник внутри.

Как сообщали очевидцы, публиковавшие видео в соцсетях, нападавший укрылся за колоннами одного из зданий и вел стрельбу из карабина «Сайга». В ходе перестрелки, в 19:15, преступник был убит.

Позже сообщалось, что личность нападавшего установлена — его зовут Евгений Манюров, большую часть жизни он работал в охранных предприятиях. Мужчина хорошо стрелял, участвовал в соответствующих соревнованиях и занимался собственным образованием уже во взрослом возрасте — например, ходил на курсы в ВШЭ. Официальных данных о нападавшем и о том, каким он пользовался оружием, пока нет.

Перестрелка произошла после большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина — в часы, когда президент находился в Кремлевском дворце на концерте, посвященном дню ФСБ; он отмечается 20 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что российскому лидеру доложено о стрельбе на Лубянке.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что уголовное дело после стрельбы было заведено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).