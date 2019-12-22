В Росгвардии отреагировали на видео об «учениях» по разгону митингов на школьниках в Татарстане

В соцсетях набирает популярность видео, на котором якобы сотрудники Росгвардии «отрабатывают» навыки по разгону митингов на учащихся школы в Тукаевском районе Татарстана. Так, ролик опубликовала в «Инстаграме» некая Екатерина Пантелеева, внимание на запись обратил председатель отделения профсоюза «Альянс Учителей» в РТ Раушан Валиуллин, а также оппозиционер Алексей Навальный.

В описании к видео говорится, что действие якобы происходит в Татарстане, в Новотроицкой школе Тукаевского района. «Учеников просили нападать на росгвардию вооруженную щитами, те, в свою очередь, скручивали и давали отпор ученикам 9 класса», — говорится в описании к видео (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.). В комментариях к ролику автор добавила, что видео было снято 20 декабря учениками школы, кроме того, происходившее якобы фотографировала учитель.

В управления Росгвардии по РТ заявили, что опубликованная информация не соответствует действительности. «Информация, опубликованная в ряде СМИ о якобы участии сотрудников Росгвардии в проведении занятий со школьниками в Новотроицкой школе Тукаевского района Республики Татарстан, не соответствует действительности. Сотрудники Управления Росгвардии по Республике Татарстан отношения к указанным событиям не имеют», — сообщили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе.

«Распространение недостоверной и необъективной информации свидетельствует либо о некомпетентности тех, кто за ней стоит, либо о намеренном желании в очередной раз ввести в заблуждение граждан и бросить тень на деятельность Росгвардии», — добавили в ведомстве.

«БИЗНЕС Online» также обратился за комментарием в пресс-службу МВД по РТ.