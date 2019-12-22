Горбачев рассказал об улучшении здоровья

close
Михаил Горбачев во время пресс-конференции в Доме Всекитайского собрания народных представителей
Сергей Гунеев/РИА Новости
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что его состояние улучшается. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Горбачева, он идет на поправку, воспаление легких отступает. Экс-лидер СССР отметил, что не падает духом и продолжает работать несмотря на то, что общее состояние здоровья оставляет желать лучшего.
19 декабря в СМИ появилась информация о том, что Горбачев госпитализирован с воспалением легких.
Михаил Горбачев являлся первым и последним президентом СССР в период с 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем президиума Верховного Совета СССР.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Михаил Горбачев попал в больницу
— Горбачев рассказал о самочувствии после госпитализации
— В Горбачев-фонде отказались рассказать о здоровье экс-главы СССР
Источник