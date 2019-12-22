Животные, которые отомстили обидевшим их людям

Многие люди до сих пор спорят о том, способны ли животные испытывать такие сложные эмоции, как, к примеру, затаенная обида. Как бы то ни было, большинство ученых сходится на том, что у животных, как и у людей, есть своя уникальная личность, а значит, вполне вероятно, что ничто человеческое им не чуждо.

К примеру, зоологи часто наблюдали, как одни львы могли затаить обиду на других львов, а коровы могли запросто мстить другим представителям своего же вида. А вот слоны пошли еще дальше, и существуют даже несколько историй о том, как они полноценно отомстили людям, которые их обидели. Вот несколько историй о том, как животные отомстили людям за то, что те причинили им боль.

Тигр выследил и убил браконьера, который в него выстрелил

Сибирский тигр (еще его называют амурским тигром) обычно считается самым большим среди своего подвида. Они могут весить более 225 килограмм, а в длину достигать больше трех метров при измерении от носа до хвоста. Эти прекрасные животные весьма хорошие прыгуны и могут без особых проблем подняться ввысь фактически на 7,6 метров, при этом особо не напрягаясь. Если кто-то будет действовать на нервы таким красавцам, то не мудрено, что для человека это может оказаться смертельно. Русский браконьер Владимир Марков на собственной шкуре понял, что такое «тигриная обида» после одного инцидента, который произошел на Дальнем Востоке России в 1997 году.

Марков выстрелил и ранил тигра во время охоты, что можно считать вполне себе достойным поводом для обиды. Тигр не забыл этого и уже через 12 часов он отследил Маркова до охотничьего домика, где тот жил. Но браконьера не было дома, поэтому тигр разнес все, что было в доме, и разодрал все вещи, на которых остался запах Владимира, а затем затаился и стал терпеливо выжидать обидчика. Когда Марков, наконец, пришел, тигр набросился, задрал его и съел. На сегодняшний день это происшествие остается единственным в истории случаем, когда тигр намеренно выследил конкретного человека и выждал его для того, чтобы убить и съесть.

Свора собак изуродовали автомобиль мужчины, потому что тот обидел их товарища

В 2015 году мужчина из Чунцина, Китай, возвращался к себе домой на машине, и, подъезжая к парковочному месту, он заметил, что там лежит бездомная собака. Вместо того, чтобы просто спугнуть собаку, он отвесил ей смачного пинка, чтобы она убралась с парковки, и он мог спокойно поставить автомобиль у дома. Пес не оставил этот инцидент просто так. Он убежал, но через некоторое время вернулся со своими друзьями, которые тут же стали грызть и всячески наносить ущерб автомобилю мужчины. Собаки стали кусать капот, шины и выдирать стеклоочистители, оставляя при этом большие вмятины и царапины на машине. Мужчина был в ужасе, когда на следующее утро он спустился вниз на парковку и увидел свою машину. Он понял, что на самом деле произошло, только тогда, когда его сосед все ему рассказал.

Осьминог выстрелил потоком воды в женщину, которая ему не понравилась

Осьминоги – умные существа с хорошим зрением и способностью запоминать людей и различные предметы. Они также могут обижаться и мстить всякий раз, когда им что-то не нравится. Этот случай произошел с осьминогом по кличке Трумэн, который преспокойно себе жил в аквариуме, который находился в Новой Англии, в Бостоне, штат Массачусетс. Трумэну не понравилась одна женщина, которая добровольно чистила его аквариум, и он стрелял в нее водой при первой же возможности. Леди позже ушла работать в другое место, но, несколько месяцев спустя, вернулась на прежнее место работы. Трумэн, который ни разу не стрелял водой в людей, быстро пульнул в нее струей, как только увидел.

Леопард жестоко атаковал рейнджера национального парка за то, что тот тыкал в него палкой

В Национальном парке озера Накуру, Кения, самка леопарда стала полноценным бедствием, потому что стала поедать домашний скот людей, которые жили неподалеку от ее дома. Опасаясь, что леопард скоро перейдет на человеческое мясо, руководство парка наняло рейнджеров, которые должны были схватить животное и перевезти его в другое место. Им это удалось сделать, но, когда животное было помещено в клетку, которая находилась в задней части пикапа, используемого для перевозки крупных животных, по приезду самка леопарда просто отказалась из нее выходить.

Именно в этот момент все и пошло не так, как надо. Один из рейнджеров, Александр Роно, ткнул леопарда длинной палкой из кабины грузовика, надеясь, что хищная кошка покинет клетку и убежит, но, как оказалось минутой позже, леопард не оценил такой жест со стороны мужчины. Самка начала рьяно кусать палку, но все равно не выходила из клетки. Когда она наконец сделала это, она не сразу убежала. Обойдя пикап, она подошла к передней части машины и постаралась запрыгнуть в салон, где сидел Роно.

Александр попытался закрыть окна, но не оказался достаточно быстрым. Когда самка во второй раз прыгнула, то половина ее тела все же влезла в салон пикапа. Она начала драться с рейнджером и неоднократно поцарапала его лицо своими 8-сантиметровыми когтями, пытаясь добраться до шеи. Драка продолжалась до тех пор, пока рейнджеру не удалось ногой вытолкнуть из пикапа животное, которое тут же убежало в неизвестном направлении. Мужчина получил тяжелые травмы, и он практически полностью ослеп.