Кризис: Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свое заявление о возможности проведения в России досрочных президентских выборов в 2020 году.

Геннадий Зюганов.

duma.gov.ru

Эти предположения связаны с грядущим в стране кризисом и с тем, что правительство «проваливает» послание президента Федеральному собранию, уверен главный российский коммунист.

«Если следующий год будем так же проваливать, приседать… Бедность растет, экономика буксует… А показатели послания президента не выполняются. И вот — высока вероятность, что экономический кризис превратится в политический», — заявил он в интервью kp.ru.

Он пояснил, что Россия «топчется на месте». Золотовалютные резервы страны исчисляются миллиардами долларов, однако правительство не хочет вкладываться ни в науку, ни в здравоохранение, ни в образование. За 2019 год прирост промышленного производства составил всего 1%, а тем временем министры остаются на своих местах, пишет News.ru.

«Ни в одной стране мира такого нет. Провалили — уходите, давайте», — возмутился Зюганов.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России могут быть досрочно проведены выборы главы государства.

Громкое заявление прозвучало в ходе выступления на организованной коммунистами конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа» в московском Доме Союзов.

«В январе-феврале мы должны провести мощный форум и утвердить программу, сформировать правительство национальных интересов и народного доверия и идти на выборы. Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — заявил лидер КПРФ.

О выборах и Конституции

Президентские выборы в РФ должны пройти в 2024 году, если нынешний президент не уйдет в отставку раньше срока.

9 августа 2019 года исполнилось ровно 20 лет с того дня, когда ещё мало кому известный на тот момент Владимир Путин фактически возглавил Россию. В этот день в своем телеобращении президент России Борис Ельцин назвал Путина своим преемником на посту главы государства.

После утверждения Путина на посту премьер-министра началась работа по раскрутке его образа перед выборами 2000 года. После досрочных мартовских выборов 2000 года Владимир Путин впервые стал президентом России официально.

На большой пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин не исключил внесения в Конституцию поправки, уточняющей ограничение числа президентских сроков для одного гражданина.

Сейчас Основной закон запрещает гражданину находиться в должности главы государства более двух сроков подряд; президент предложил исключить из ст. 81 слово «подряд», установив предел в два срока.

Путин предложил отменить оговорку «подряд» по отношению к двум президентским срокам. То есть два срока — и все! pic.twitter.com/HLErFofwKm — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 декабря 2019 г.

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