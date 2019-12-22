Испытания российского фрегата «Адмирал Касатонов» вызвали радиопомехи в Норвегии

Минобороны Норвегии обвинило Россию в создании радиопомех, которые отразились на работе радаров и радиооборудования. В ведомстве считают, что причина кроется в присутствии в Баренцевом море российского сторожевого фрегата «Адмирал флота Касатонов» и в испытаниях, которые на нем проводятся.

По информации издания Aftenposten, ссылающегося на норвежских военных, в течение нескольких последних дней на севере Норвегии наблюдаются странные радиопомехи. В оборонном ведомстве исключают, что испытания на фрегате проводились специально и речь идет о целенаправленной попытке заглушить GPS.

«Это похоже на общее повышение уровня шума, а не на целенаправленную попытку заглушить сеть GPS», — рассказал представитель Национальной коммуникационной службы Пер Эйрик Хеймдал.

В Национальной службы связи Норвегии уточнили, что шумы наблюдались в среду и четверг и передавались на частоте работы российской системы спутникового слежения «Глонасс».

В пятницу они появились на частоте, используемой системой GPS.

Ранее Северный флот России объявил о старте испытаний фрегата «Адмирал флота Касатонов». Судно 20 декабря 2019 года покинуло Североморск и вышло в Баренцево море, чтобы проверить радиотехническое оборудование.

Добавим, что Норвегия уже не впервой обвиняет Россию в подобном. Еще в ноябре 2018 года страна заявила о создании радиопомех во время проводимых блоком НАТО учений.