Кроссовер Kia Seltos может стать электрокаром

Kia, воодушевленная успехом Soul EV и e-Niro на рынке, задумалась над тем, чтобы дать электрическую версию новому Seltos. Об этом сообщает издание TheKeea.

Кроссовер, который в модельном ряде корейского автопроизводителя расположился между моделями Soul и Sportage, вскоре может обзавестись электроприводом. Речь идет об электродвигателе, оснащаемом мощностью 64 кВт/ч, который сможет выдать 201 лошадиную силу.

Электрическая установка позволит автомобилю проехать 452 километра на одной зарядке и 485 километров в цикле испытаний WLTP.

Два электрокара предлагаются еще с двигателем мощностью 134 «лошадки» и аккумулятором на 39,2 кВт/ч. Это позволит электромобилям проехать без подзарядки до 312 километров.

Kia не собирается выводить Seltos EV на рынки Европы и Северной Америки. Электрокар будет продаваться на рынках Азии.

С большой долей вероятности можно сказать, что первыми его покупателями станут автовладельцы из Южной Кореи. После этого электрокар поступит на рынки Индии и Китая, где наблюдается повышенный спрос на экологичные автомобили.