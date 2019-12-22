Какой сегодня праздник 22 декабря 2019: церковный праздник Анна Тёмная отмечают в России и в мире

Также сегодня празднуют День зимнего солнцестояния, День энергетика, День российского хоккея и другие события.

На календаре воскресенье, 22 декабря. До завершения 2019 года осталось всего девять дней. Наступил 356 день 2019 года по григорианскому календарю.

22 декабря соответствует 9 декабря юлианского календаря (по старому стилю).

Памятные даты 22 декабря

У православных христиан продолжается Рождественский пост. До встречи католического Рождества Христова осталось всего три дня.

У православных Неделя 27-я по Пятидесятнице, постный день. Церковью установлены такие памятные даты:

Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы;

День памяти пророчицы Анны, матери пророка Самуила;

День памяти святителя Софрония, архиепископа Кипрского;

День памяти преподобного Стефана Новосиятеля;

День памяти иецхэзжн священномученика Владимира Виноградова, Владимира Джуринского, Василия Ягодина и Александра Буравцева;

День памяти мученицы Евфросинии Джуринской;

«Нечаянная Радость» — иконы Божией Матери.

Православный праздник 22 декабря

Народный праздник Анна Темная отмечается 22 декабря 2019 года (дата по старому стилю – 9 декабря). Такое название этот день получил потому, что является самым коротким, и с него начинаются самые темные ночи в году.

В церковном календаре это день почтения памяти святой Анны — матери Девы Марии, поскольку в этот день она зачала Богородицу. Христиане отмечают оба праздника, связанные с появлением Богородицы на свет: и зачатие, и рождение.

На Руси праведной Анне молились при бесплодии, перед иконой Божией Матери «Нечаянная Радость» — об исцелении от душевных недугов, об обращении заблудших, об искуплении грехов, за детей, при глухоте.

Святая Анна, мать Богородицы, родилась в семье священника Матфана. Достигнув определенного возраста, она была выдана замуж за святителя Иоакима, с которым прожила более 50 лет. Семейная пара была бездетной, и это очень огорчало их.

Однажды Иоакиму явился ангел, который известил о скором появлении на свет дочери. Ровно через 9 месяцев Анна родила девочку Марию (Пресвятую Богородицу). В этот день также почитают пророчицу Анну, одну из двух жен Левита Елканы, который проживал в городе Армафеме. Святая была бесплодной и страшно убивалась по этому поводу.

Также 22 декабря верующие чтут память другой Анны — матери пророка Самуила, пророчницы.

В один из церковных праздников она находилась в храме в городе Силоме. Анна начала пламенно молиться о даровании ей ребенка. Она обещала отдать свое дитя на услужение Господу Богу, если ее молитвы будут услышаны. Священник Илий принял ее за пьяную и начал укорять в содеянном, на что Анна рассказала ему о своем горе. Тогда он пообещал исполнение ее молитв. В скором времени Анна родила сына Самуила, а через 3 года привела его к тому священнику и передала мальчика в скинию на служение Богу. После выполнения давшего ею обещания женщина родила еще 3-х сыновей и 2-х дочерей.

READ Виктория Дайнеко не считает необходимым ограничивать себя в сексе

Приметы дня

В этот день наши предки обращали внимание на приметы.

На деревьях появлялся обильный иней — значит в будущем году будет хороший урожай.

Наблюдали и за снегом — лежит у изгороди вплотную — лето будет плохое, а если с просветом — урожайное.

По погоде на Анну предсказывали, какими будут новогодние праздники: если в этот день было ясно — то и под Новый год выглянет солнце.

Поговорки дня:

На Анну Тёмную осень кончается, а зима начинается.

На Анну Зимнюю беременным пост.

После Анны день заметно прибавится. На Анну санки хватай, да к любимой поезжай.

Католические праздники сегодня

У западных христиан сегодня особый день — Четвертое воскресенье Адвента. Дата праздника уникальная и в 2019 году она выпала на 22 декабря.

В этот день зажигают первые три свечи и присоединяют последнюю — Ангельскую Свечу. Она означает последнее пришествие Спасителя во славе со всеми Ангелами, чтобы взять всех истинно верующих с собой на небеса.

Адвент (от лат. adventus — пришествие) — предрождественское время, период, к которому приурочены многочисленные обряды и обычаи. Адвент — время ожидания Рождества Христова.

22 декабря — День зимнего солнцестояния

В день зимнего солнцестояния наше светило перейдет из северного полушария неба в южное. Ночь с 21 на 22 декабря является самой долгой в году, а день – самым коротким. С 25 декабря светлое время суток начнет становиться длиннее.

Разные народы по-своему толковали солнцеворот, но в большинстве культур это символ возрождения, овеянный мифами и поверьями.

Наши предки считали, что в день зимнего солнцестояния злые духи приходят на землю, чтобы напитаться живой энергией. Чтобы нечистая сила не вошла в дом, в нем развешивали еловые ветки, отпугивающие непрошеных гостей. В народе сформировались обряды, традиции и приметы, связанные с датой.

Зимнее солнцестояние 2019: ритуалы и приметы

Если хотите привлечь поток изобилия в свою жизнь, в день зимнего солнцестояния возьмите всю мелочь из своего кошелька и положите ее под порог дома или в какой-нибудь проем или щель у входной двери. Пройдет совсем немного времени, и вы ощутите, как деньги начинают появляться в вашей жизни буквально из ниоткуда.

READ Ветеран Великой Отечественной отсудила квартиру у дочери и зятя

Существует также еще одна веселая традиция зимнего солнцестояния. в ночь с 21 на 22 декабря нужно перевернуть как можно больше предметов в своем доме. Поставьте чашки и стаканы вверх дном, переверните обувь, переверните стулья. Все, что можно поставить наоборот или вверх тормашками – переверните и поставьте.

Во время этого ритуала важно думать о том, что ваша жизнь находится в ваших руках и именно с этого момента вы начинаете ее менять. После скажите "Дом вверх дном, другая жизнь начнется с новым днем!". Ложитесь спать. На утро по мере необходимости можете возвращать перевернутые предметы в их привычное положение.

Волшебными днями считаются 22, 23, 24 декабря. Загадывайте желания, мечтайте, создавайте новые планы.

Если вы думаете над тем, как загадать желание так, чтобы оно сбылось наверняка, то следующий обряд вам наверняка понравится. Напишите на бумаге свою мечту, сверните заветный лист в трубочку. Далее зажгите свечу и подожгите листок с одного конца. Пока он будет гореть, надо произнести слова: "Молчаливое, и в том заветное, то, что в тайном уголке – что в душе моей, всё то в огне – всё то пламя поглотит, все, что в космос пойдет, всё, то до высших сил дойдет. А от них назад придет – да исполненное, да такое что довольствие придет. Да такое что недовольство уж уйдет. Пусть идет – исполнится, сбудется, да силам не забудется".

Оставшийся пепел соберите в мешочек и распылите на улице при сильном ветре. После этого желание должно сбыться.

Какой сегодня праздник, 22 декабря 2019 года отмечают в России

В нашей стране сегодня отмечается три праздника — два международных и один российский. 22 декабря празднуем День энергетика, День авторской или бардовской песни и День образования пенсионного фонда РФ.

Все три праздника пришли к нам со времен Советского Союза, имеют фиксированную дату и ежегодно празднуются в один и тот же день.

День энергетика — это профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. История этого праздника берет свое начало 23 мая 1966 года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День энергетика в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО был принят на VIII Всероссийском съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920 года.

Позже дату перенесли на третье воскресенье декабря, а уже в современной России дату вновь перенесли на двадцать второй день декабря.

READ Стали известны автомобили актёра Станислава Дужникова

День авторской (или бардовской) песни впервые отметили в 2000 году. Однако о создании такого праздника задумались еще в 1985 году российские исполнители авторской песни. В 1999 году появился всероссийский праздник бардов, а еще через год по инициативе археолога и барда Константина Шлямов был создан такой праздник.

День образования Пенсионного фонда России в нашей стране начали отмечать сразу после распада СССР. 22 декабря в 1990 года в связи с происходящими в России изменениями в политической и социально-экономической сферах, для государственного управления финансами пенсионной системы страны постановлением Верховного Совета РСФСР № 442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР» и был учреждён данный Фонд.

День российского хоккея

Ежегодно 22 декабря отмечается День российского хоккея. Дата празднования выбрана в связи с тем, что в именно этот день в далеком 1946 году начался 1-ый чемпионат СССР по хоккею. Он состоял из двух этапов: предварительных игр и финального турнира. Были проведены матчи в восьми городах, а финал состоялся в Москве, на естественном льду стадиона «Динамо».

У российских хоккейных команд был хороший фундамент в лице тренеров и игроков СССР, несмотря на то, что многие из них поменяли место постоянного проживания в связи с отсутствием стабильности в стране в 90-х годах. Впервые после распада Советского Союза российская сборная стала чемпионом в 1993 году, на 57-м чемпионате мира.

После этого ей очень долго не удавалось повторить данный результат. И только спустя 15 лет команде удалось еще раз стать чемпионом мира, выиграв сражение на льду у канадской команды. Через год россияне закрепили результат, привезя домой очередное золото.

Кто празднует именины 22 декабря 2019?

Александр, Анна, Василий, Владимир, Степан.

Что произошло 22 декабря 2019 в истории?

1857 – принято решение о введении в России первых почтовых марок.

1920 – на 7 съезде Советов был принят Государственный план электрификации России.

1938 – возле южной части Африки поймали латимерию – самую древнюю рыбу на Земле.

1898- в Румынии свергнут коммунистический режим Николае Чаушеску.

2000 – указом президента России установлен Памятный день российской гвардии.

Кто родился 22 декабря 2019 из знаменитостей?