Лебедев — Мчуну, последний бой: результат, кто победил

Вчера, 21 декабря, в Красноярске российский боксер Денис Лебедев проиграл в поединке за титул по версии WBC Silver боксеру из Южной Африки Табисо Мчуну.

Лебедев — Мчуну, результат: кто победил

Денис Лебедев после возобновления спортивной карьеры уступил сопернику по очкам.

Судьи единогласно отдали победу боксеру из ЮАР Табисо Мчуну — 119:108, 120:107, 115:112.

Для россиянина это было третье поражение в спортивной карьере. После окончания поединка Лебедев сообщил, что посвящает бой своей новорожденной дочке, после чего объявил о завершении боксерского пути.

«Я даже разминался в раздевалке и чувствовал себя уверенно, заряд был только на победу. Но будто какой-то тумблер щелкнул – зажало, скрепило. Одно и то же бью – не получается. Ну, сделай что-нибудь другое – нет, опять то же самое – и опять мимо. Не получилось сегодня… ничего. Я пересмотрел все бои Табисо. Он меня ничем не удивил: провел бой так, как я и ожидал. Себе за этот бой я ставлю «тройку». Сам во всем виноват», — прокомментировал после поединка Лебедев.

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Последний бой Дениса Лебедева

Бой с Мчуну стал последним в карьере российского спортсмена.

«Не вижу больше смысла продолжать карьеру. Посмешить людей? Или проводить бои как Емельяненко – Кокляев? Я себя в таком не вижу», — заявил Лебедев.

У Дениса Лебедева на счету 32 победы (23 нокаутом) и три поражения. Он владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.