Ученый с помощью камеры Canon 700D обнаружил возле Солнца 11 НЛО

Индийский исследователь Шадаб Шейх рассказал о том, что он обнаружил возле Солнца 11 неопознанных летающих объектов. Он утверждает, что в следующем году представители инопланетных цивилизаций будут посещать нашу Землю чаще, чем раньше. По словам исследователя, используя профессиональную камеру Canon 700D, он сумел заснять сразу 11 НЛО, когда попытался 18 декабря запечатлеть кольцевое затмение. Присутствие у Солнца таинственных объектов стало для него неожиданностью.

Ученый смог заметить, что один из аппаратов двигался от Солнца в далекий космос. Аппараты на видео, которое получил исследователь, отличаются по размерам и форме. Видео просмотрело немало пользователей. И многие из них сомневаются, что камера запечатлела космические корабли инопланетян. Впрочем, уфологи уверены, что на этом видео записан полет инопланетян. Они отмечают, что и ранее наблюдали, как неопознанные объекты приближаются к Звезде, выдерживая высокие показатели температурного режима. Также уфологи подчеркнули, что по форме аппараты не похожи на спутники NASA, отправленные на исследовательские миссии. Поэтому они не сомневаются, что на видео НЛО.

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