«Турция встала в центр спора в ливийской гражданской войне»

В статье для Jerusalem Post он напоминает, что Анкара подписала в ноябре соглашение с признанным ООН ливийским правительством национального согласия, которое определило морские границы стран и подняло вопрос о возможности отправки Турцией войск для поддержки базирующегося в Триполи правительства, которое подвергается нападению Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара.

Но у Хафтара есть поддержка Египта и других региональных игроков, включая Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты, и Каир обратился к Организации Объединённых Наций по поводу соглашения, отмечает Францман.

Россия так же, как сообщается, поддерживает силы Хафтара, побуждая Турцию искать обсуждения на высоком уровне в ближайшие недели. «Это означало бы, что Россия и Турция могли бы подписать соглашение по Ливии, как они это сделали по северной Сирии, и Россия стала бы гарантом того, как развиваются события в Сирии»», — указывает аналитик.

Между тем, морские границы, демаркированные в соглашении, усилили напряжённость по всему Средиземноморью, поскольку Турция предъявила претензии на район, который перекрывает греческие и кипрские претензии и который охватывает маршрут планируемого трубопровода для транспортировки газа из Израиля в Италию, считает журналист.

По его словам, египетские СМИ выступали за более тесное сотрудничество с Грецией перед лицом вызова Турции, в то время как Израиль также разделял стратегические интересы с Каиром и Афинами.

«Общая картина, однако, заключается в том, что Турция подталкивает себя в Ливию, чтобы иметь большее влияние в любой окончательной сделке по стране. Она будет использовать ту же тактику, что и для продвижения в северную Сирию, и использовать те же рычаги влияния, которые она имеет над Европой, чтобы заставить Германию, Италию или другие государства согласиться», — заключает автор.