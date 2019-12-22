Компания Mitsubishi рассказала о новинках для России в 2020 году

В 2020 году японская компания Mitsubishi представит в России обновленный кроссовер ASX и обновленный внедорожник Pajero Sport. Об этом сообщили аналитическому агентству «АвтоСТАТ» в пресс-службе «ММС Рус».

Рестайлинговый Mitsubishi ASX поступит в продажу в первой половине следующего года, а Mitsubishi Pajero Sport, чье производство наладят на заводе в Калуге – во второй. Технические характеристики, комплектации и цены обеих моделей будут объявлены дополнительно.

Кроме них, на российском рынке также появятся несколько специальных версий уже существующих моделей, но никаких подробностей о них пока нет.

Напомним, ранее Mitsubishi объявила об уходе внедорожника Pajero с российского рынка в связи с истечением срока действия Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Сейчас в России продаются автомобили из «прощальной» партии Final Edition, однако их количество постепенно подходит к концу.