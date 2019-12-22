Составлен топ-5 вседорожников в разных ценовых сегментах

Сегмент SUV продолжает оставаться самым востребованным у россиян, даже несмотря на падение рынка в целом. Эксперты «АвтоСТАТ» проанализировали продажи новых кроссоверов и внедорожников в России по итогам 11 месяцев 2019 года и назвали ТОП-5 лидеров в четырех ценовых сегментах от 1 до 3 млн рублей.



Hyundai Creta. Фото Hyundai

Как сообщает портал 110km.ru, в первой ценовой группе со средневзвешенной ценой от 1 до 1,5 млн рублей по-прежнему лидирует Hyundai Creta, которую за январь—октябрь 2019 года купили 58,8 тыс. россиян по средней цене 1 173 000 рублей. Второе место занимает Renault Duster, нашедший 31,1 тыс. покупателей в среднем за 1 008 000 рублей. Третий результат у Renault Kaptur – 22 тыс. реализованных автомобилей при средней цене 1 141 000 рублей. Замыкают «пятерку» лидеров Nissan Terrano (10,2 тыс. ед., 1 170 000 руб.) и Renault Arkana (7,3 тыс. ед., 1 264 000 руб.).



Volkswagen Tiguan. Фото Volkswagen

В ценовом диапазоне от 1,5 до 2 млн рублей лидирует Volkswagen Tiguan – на нем за отчетный период остановили свой выбор 29,1 тыс. россиян, купивших его в среднем за 1 992 000 рублей. Затем идут KIA Sportage (28,2 тыс. ед., 1 758 000 руб.), Nissan Qashqai (19,3 тыс. ед., 1 630 000 руб.), Hyundai Tucson (18,6 тыс. ед., 1 706 000 руб.) и Nissan X-Trail (16,4 тыс. ед., 1 965 000 руб.).



Toyota RAV4. Фото Toyota

Лидером в ценовом сегменте от 2 до 2,5 млн рублей стал Toyota RAV4, нашедший 23 тыс. покупателей, которые купили его в среднем за 2 017 000 рублей. Второе место досталось Skoda Kodiaq (19,9 тыс. ед., 2 236 000 руб.), а третье – Mitsubishi Outlander (19,5 тыс. ед., 2 017 000 руб.). Замкнули почетную «пятерку» Mazda CX-5 (17,8 тыс. ед., 2 026 000 руб.) и KIA Sorento (4,3 тыс. ед., 2 004 000 руб.).



Hyundai Santa Fe. Фото Hyundai

Наконец, в самой дорогой и непопулярной категории кроссоверов и внедорожников стоимостью от 2,5 до 3 млн рублей чаще всего покупали Hyundai Santa Fe – 8,9 тыс. реализованных машин по средней цене 2 516 000 рублей. Второе место занимает KIA Sorento Prime (8,7 тыс. ед., 2 613 000 руб.), а третье досталось Mitsubishi Pajero (5,5 тыс. ед., 2 768 000 руб.). Кроме них, в «пятерку» лидеров своего ценового сегмента также вошли Lexus NX и Toyota Fortuner, которые, разойдясь тиражом в 4,6 тыс. и 4 тыс. экземпляров, продавались в среднем за 2 895 000 и 2 686 000 рублей.