«Епіфаній благословення не давав»: Володимир-Волинська єпархія ПЦУ не буде проводити різдвяні богослужіння 25 грудня

У Володимир-Волинській єпархії ПЦУ повідомили, що 25 грудня різдвяних богослужінь вони не проводитимуть.

Про це написала прес-служба єпархії.

«Православна Церква України не приймала ніяких соборних рішень по відношенню до перенесення Різдва Христового на 25 грудня, Предстоятель Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній благословення на це не давав, тому Різдв’яних Богослужінь у єпархії цього дня відбуватись не буде», – пишуть на сайті.

Натомість, 25 грудня 2019 року, православна церква вшановує свт. Спиридона, єп. Тримифунтського, чудотворця.

«Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа будемо святкувати 7-го січня», – зазначили у єпархії.