Губернатор Алтайского края Виктор Томенко присоединился крестовому походу коллег против снюса

Ставшая популярной тема борьбы с распространением снюса не обошла стороной и Алтайский край. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко взял пример со своих коллег из других регионов и тоже решил объявить «войну» не запрещенному на данный момент жевательному табаку. Об этом он заявил на своей официальной странице в Instagram.

Как пишет глава региона, он уже дал поручение краевой антинаркотической комиссии оперативно разработать и принять меры против продажи снюсов детям на территории края. «В нашем регионе недавно пострадал ребенок. Необходимо оградить детей от этой отравы! Обращаюсь к предпринимателям: уберите жевательный табак из продажи! Поддерживаю инициативу коллег губернаторов о полном запрете на реализацию смесей, содержащих никотин, на федеральном уровне», — отметил Виктор Томенко.

Упомянем, что в борьбу со снюсом недавно включился и глава соседней Республики Алтай Олег Хорохордин. Он предложил руководителю регуправления Роспотребнадзора организовать рейды по торговым точкам региона с целью выявления мест, где продают жевательный табак. В ходе рейдов чиновники надеются составить перечень торговых точек, в которых продают снюс, и провести с их владельцами «разъяснительную работу». При этом рычагов юридического давления на торговцев у властей пока нет: запрещенный в России с 2015 года сосательный табак — формально не то же самое, что современный снюс, который сейчас абсолютно легально продается под видом жевательного табака. Законно запретить оборот изделия пока не представляется возможным.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагают установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. А глава управления наркоконтроля ГУ МВД РФ по Московской области Роберт Адамян предложил сажать в тюрьму за продажу снюса и насвая. Однако 17 декабря первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил «Российской газете», что считает существующие антитабачные ограничения в законодательстве РФ достаточными.

Напомним, все эти громкие заявления о запретах и уголовной ответственности были спровоцированы несколькими случаями отравления среди школьников, употреблявших снюс. Один из таких произошел в ноябре текущего года в Заринске. Тогда подростка пришлось госпитализировать с признаками сильного отравления табаком – у него даже остановилось дыхание. СУ СКР по Алтайскому краю организовало доследственную проверку по данному факту. Похожие случаи произошли еще в нескольких регионах России, что спровоцировало явление, которое некоторые наблюдатели уже окрестили «снюсоистерией».