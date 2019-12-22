В Казани с 1 января 2020 года стоимость проезда на пассажирском транспорте вырастет до 30 рублей

Максимальный тариф на пассажирские перевозки в Казани увеличится до 30 рублей за одну поездку. Соответствующее постановление 21 декабря опубликовал госкомитет РТ по тарифам.

Согласно документу, стоимость проезда в автобусе, троллейбусе и трамвае поднимется до 30 рублей при приобретении билета в салоне. При оплате транспортной картой стоимость одной поездки вырастет с 25 до 27 рублей. По проездному на 100 поездок одна поездка будет стоить 20 рублей (вместо нынешних 18 рублей). Решение касается только наземного транспорта, то есть тарифы на проезд в метро останутся прежними.

Постановление вступит в силу через 10 дней после публикации, то есть новые тарифы начнут действовать с 1 января 2020 года.

Напомним, ранее в ассоциации автотранспортных предприятий (АТП) РТ заявили, что казанские перевозчики терпят убытки. Они предложили два варианта решения проблемы: увеличить компенсацию за перевозку льготников по безлимитным картам с нынешних 18 до 27 рублей, либо повысить цену по транспортным картам до 31 рубля, по банковским — до 32−33, а наличными — до 40 рублей.

В ноябре ассоциация направила «письмо надежды» министру финансов РТ Радику Гайзатуллину с просьбой увеличить компенсации из бюджета за проезд льготников или повысить тариф для обычных граждан. Гайзатуллин ответил, что минфин РТ не будет против повышения компенсации, если соответствующее решение примет госкомитет РТ по тарифам. В итоге письмо перенаправили в комитет, оттуда — в минтранс, в чьи полномочия входит решение вопросов бюджетных компенсаций.

Минтранс РТ, в свою очередь, подтвердил убытки перевозчиков. В начале декабря стало известно, что ведомство направит в госкомитет РТ по тарифам обращение о пересмотре установленного тарифа на перевозки пассажиров в Казани. Кроме того, ведомство посоветовало казанским АТП повысить прозрачность доходов и вести раздельный учет по пассажирской деятельности, и анонсировало проверки в казанских АТП. Ранее на предприятиях уже проводил проверки комитет по тарифам.

В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте повышали в феврале 2019 года. Тогда с инициативой также вышли перевозчики, заявившие, что до этого тариф повышали в апреле 2016-го: с того момента общий процент инфляции в экономике составил 11,4%, цены на дизтопливо выросли на 27%, на запчасти — до 80%, тарифы на электроэнергию повысились на 27%, коммунальные платежи — на 10%.