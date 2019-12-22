В Узбекистане начались парламентские выборы

close
Минарет и мечеть Калян, медресе Мири-Араб в Бухаре, 2018 год
Рамиз Бахтияров/РИА «Новости»
В Узбекистане стартовали парламентские выборы, говорится на сайте МИД страны.
Первый избирательный участок открылся в России в 8.00 по местному времени (01.00 по мск.) во Владивостоке.
Голосование на участках завершится до 20.00 по местному времени.
Отмечается, что на прошлой неделе прошло досрочное голосование в местах компактного проживания граждан Узбекистана в ряде отдаленных регионов ДФО.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Узбекистан признан страной года по версии The Economist
— Узбекистан запустит автобусное сообщение с Москвой
Источник