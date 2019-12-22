Следил за женщинами в раздевалке. В Киеве назвали Порошенко «ущербным существом»

Украинские следователи из ГБР при проведении обыска в спортклубе «5-й элемент», принадлежащем Петру Порошенко, обнаружили в женской и мужской раздевалках, а также в душевых скрытые видеокамеры, подсоединенные к сетевому кабелю. С их помощью экс-президент видел и слышал всё, что там происходит.

Обыск проведен по одному из дел, возбужденных в отношении бывшего главы государства.

«Был уверен, что пасть ниже просто невозможно и уже некуда… Тупое, жадное, мелкое, жалкое, больное и ущербное существо», – написал в «[url=]ВКонтакте[/url]» экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Он отметил, что не стал бы размышлять над тем, с какой целью Порошенко в одиночестве или в компании своих приятелей наблюдал за обнаженными женщинами, если бы не понимал чувства мужчин, жены, дочери и матери которых попали объективы камер.