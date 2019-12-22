Интересные медицинские случаи

Жизнь полна сюрпризов. К сожалению, человек не робот, и ему тоже требуется своевременное медицинское лечение.

Но помимо стандартных случаев, которыми считаются плановые операции илилечение ОРВ и ОРЗ, многие врачи имеют в своем «багаже» и парочку интересных и весьма странных случаев, которыми они с радостью делятся с друзьями и родными.

Сегодня мы расскажем несколько медицинских историй, которые могут повергнуть в шок каждого.

1. Слепота от мобильного телефона

Слепота может быть вызвана самыми разными факторами. Но для одной женщины, которая проживает в Великобритании, именно использование мобильного телефона ночью стало фатальной ошибкой. По словам девушки, перед сном она очень любила почитать новости, поговорить с друзьями в так называемых «болталках» и поиграть в игры. Поначалу, вставая рано утром с постели, она чувствовала, что один ее глаз на несколько секунд переставал видеть. Спустя некоторое время, это стало происходить дольше, и глаз стал болеть. Доктора предположили, что один из глаз, во время того как девушка лежала, она прикрывала подушкой, а другим смотрела в экран телефона. В результате один глаз отлично приспособился к темноте, а другой к практически постоянному свету. Когда телефон был выключен, светочувствительный глаз изо всех сил пытался приспособиться к внезапной темноте, что привело к таким проявлениям слепоты.

2. Провальная операция

В 2005 году 59-летняя Рита Талберт была вынуждена лечь под нож, чтобы проверить щитовидную железу. Однако, как только женщина пришла в себя, она просто не смогла узнать себя в зеркале. Рита испытывала ужасную боль, а посмотрев на себя, она поняла, что от ее подбородка, рта и носа практически ничего не осталось. Попросту говоря, она была изуродована. Как оказалось позднее, Рита во время операции перенесла ожоги второй и третьей степени прямо на операционном столе! Странно не так ли? Как все, кто был в операционной допустили это? Как объяснили Рите врачи, такой вид аварии во время операции очень распространенное дело. Хирург и анестезиолог использует для своей работы инструменты, которые работают на кислороде и топливе, и именно из-за таких приспособлений и случаются пожары.

В случае с Ритой, была допущена фатальная ошибка со стороны специалистов. Как выяснилось позже, хирург и анестезиолог просто-напросто заговорились во время операции.

3. Картошка в качестве контрацептива

В 2014 году молодая женщина из Колумбии была госпитализирована после интенсивных болей в животе. Удивлению врачей не было предела, когда они выяснили, что проросший картофель внутри женщины и стал причиной всех ее бед. На протяжении целых двух недель картофель рос внутри ее половых органов. На вопрос врачей: «Зачем она туда запихнула это?», женщина ответила, что благодаря картофелю она не смогла забеременеть. Наверное, для некоторых эта история может показаться смешной, а для других просто невероятной. Но все бы было хорошо, если бы не одно «но». Именно мать пациентки посоветовала такой способ контрацепции своей дочери. Ведь она очень боялась, что дочка может забеременеть. К сожалению, люди из менее развитых стран не имеют хорошего образования и должных знаний даже в этой области. Несмотря на то, что существуют законы, требующие полового воспитания в латиноамериканских школах, они редко реализуются. Из-за этой нехватки знаний молодые люди в Южной Америке и в других местах занимаются небезопасными сексом. Это способствует распространению болезней, сексуального насилия и нежелательной беременности. На самом деле, «картофельные контрацептивы» являются лишь одним из слабых последствий недостаточного образования людей.

4. Долгожданный ребенок

Эта история повествует о женщине, которую зовут Далджиндер Каур. Она очень давно мечтала о ребенке, но никак не могла забеременеть. К счастью, в современном мире существует такая процедура, как экстракорпоральное оплодотворение. На самом деле, это была последняя надежда женщины. И вот, после того как процедура была сделана, Далджиндер удачно забеременела и родила здорового мальчика. Вся история, конечно позитивная, только вот в чем незадача, женщина родила своего первенца в 70 лет, а ее мужу было 79.

отсюда

17.09.2017