Порнозвезды меняют профессию: кем становятся после съемок в фильмах для взрослых

Одна из самых узнаваемых в мире порнозвезд, любимица пользователей PornHub в свои 43 года не только нашла себя в качественно новом амплуа, но и стала пионером мощно растущего бизнеса.

Представляем Лизу Энн и других бывших актрис фильмов для взрослых, поразивших крутыми достижениями и радикальными переменами вне порносферы.

Лиза Энн

Она ушла из профессии в 2014-м, но и сейчас на порноресурсах лидером поиска остается фильм, где она спародировала Сару Пейлин – экс-губернатора Аляски, которая баллотировалась в вице-президенты США. В нем героиня Энн среди прочих занимается сексом с «Хиллари Клинтон» и «Кондолизой Райс».

Сегодня, как пишут репортеры, ее можно принять скорее за агента по недвижимости, чем за порноактрису, несмотря на внушительный бюст. А на самом деле она теперь эксперт по фэнтези-футболу. Этот жанр виртуальных спортивных игр с воображаемыми командами, где все организовано как в настоящем футбольном мире, захватила миллионы людей в разных странах, от США до России. А еще это многомиллионный бизнес: профессиональные лиги и информационные компании вкладывают реальные деньги в игровые платформы и мобильные приложения, и компании-создатели получают огромную реальную прибыль.

В качестве «гуру» фэнтези-футбола горячая красотка дважды в неделю ведет радиошоу «Лиза Энн создает фантазию»: объясняет принципы, раскладывает по полочкам статистику, делится хитростями, дает подсказки. Причем делает это с юмором и подкупающей простотой «соседской девчонки».

В общем, покинув порноиндустрию, Лиза Энн вошла в образ «идеальной девушки» – сексуальной красавицы, которая любит спорт.

Чиччолина (Илона Шталлер)

Первая звезда «жесткого» порно, ставшая депутатом парламента (Италии) в результате победы на выборах. Венгерско-итальянская актриса «творила законы» в течение одного срока, с 1987 по 1992 год, продолжая при этом сниматься в порно – как раз в 92-м вышел ее последний фильм. Она и сегодня полна больших политических амбиций.

За время работы в парламенте Чиччолина представила 12 законопроектов, в том числе по введению обязательного сексуального образования в школах и секс-свиданий в тюрьмах. А также создала политическое движение «Партия любви», которое проводило кампании за легализацию борделей и свободный секс в парках под открытым небом. Особо запомнилась обнажением одной груди во время пресс-конференций и готовностью заняться сексом с Саддамом Хусейном и Усамой бен Ладеном ради мира на Ближнем Востоке и отказа от терроризма.

Но и это еще не все. В одном из телеинтервью Чиччолина призналась, что в конце 1960-х годов работала на венгерскую разведку в Будапеште, а потом и в Италии, куда эмигрировала якобы с помощью спецслужб. Ей будто бы удавалось доставать особо ценные сведения благодаря интимным отношениям со многими политиками. Кстати, в 1995-м скандальная звезда официально посещала Москву и встречалась с Владимиром Жириновским.

Сегодня 64-летняя Чиччолина получает депутатскую пенсию наравне с другими бывшими парламентариями Италии, отслужившими один срок: 53 тысячи долларов в год. После нее многие бывшие и нынешние порнозвезды пытались прорваться в политические верхи, но пока что никто не добился равноценного успеха.

Саша Грей

Американская порнозвезда, получившая за 5 лет кучу наград и мировое признание, объявила в 2011 году, что прекращает сниматься в XXX-фильмах и переходит в мейнстрим. «Как исполнительница я сказала все, что могла. Сейчас, пока я все еще на вершине успеха, для меня превосходное время двинуться дальше», – написала она в Facebook.

С тех пор Грей снялась в дюжине обычных фильмов – в основном во второстепенных и эпизодических ролях, хотя была парочка главных. Пока что большинство критиков и зрителей сходятся во мнении, что без обнаженки Саша неинтересна как актриса, но она твердо намерена доказать, что достойна серьезных ролей.

Саша Грей в фильме 2014 года «Открытые окна»

А еще она показала, что умеет «сеять разумное, доброе вечное», когда приняла участие в просветительском проекте в Калифорнии, читая книжки младшим школьникам. Правда, родители были страшно расстроены, узнав, что бывшая порноактриса приходила в класс. На что та ответила: «Я верю, что образование – это всеобщее право, и присоединилась к программе в уверенности, что люди знают, кто я такая и чем я занималась».

Стэйси Хэлас

А в этом случае бывшая порноактриса, известная под профессиональным именем Тиффани Сикс, стала… скромной учительницей биологии в одной из калифорнийских средних школ. Но стесняясь своего прошлого, она упустила эту часть своей биографии в резюме, и через несколько лет правда всплыла самым неожиданным и подлым образом, перечеркнув ее преподавательскую карьеру.

Скандал разразился в 2012 году, когда мальчишки из ее собственного класса нашли в сети один ее из фильмов с говорящим названием «Пицца с большой колбасой» и скачали на мобильники кадры, в которых блондинка, похожая на их учительницу, предстает в разных компрометирующих позах.

Одним просмотром подростки не ограничились и настучали школьному руководству. Там сначала даже не поверили, заявив, что не могут найти скабрезных изображений учительницы в Интернете, но потом вспомнили, что на школьных компьютерах доступ к таким материалам автоматически блокируется. Проверили еще раз и убедились, что Стэйси Хэлас и Тиффани Сикс – одно лицо.

Несчастную биологичку в итоге уволили, она пыталась вернуть работу, настаивая, что эти съемки были до ее прихода в школу, и что она не делала ничего противозаконного, но суд заключил, что доступность этих кадров в Интернете «не позволит ей эффективно выполнять свою работу и пользоваться уважением коллег».

Шелли Лаббен

Знатокам фильмов для взрослых она известна под именем Рокси – на ее счету 15 картин в стиле «жесткого» порно. Подхватив половое заболевание, она ушла из порносферы и радикально изменила свою жизнь – стала… священнослужителем (официально посвящена в капелланы). А еще Шелли получила степень бакалавра по богословию.

Позже она также создала фонд «Розовый крест», который через христианские ценности помогает порноактерам навсегда покинуть эту профессию, а порнозависимым людям – избавиться от пагубной страсти.

Крисси Моран

Однажды она просто выложила в Интернет свои фото в бикини, и ей посыпались предложения сниматься для мужских журналов и рекламы купальников.

Вскоре она уже сделала собственный порносайт, а переехав в Калифорнию, снялась более чем в 50 порнофильмах. В зените славы она зарабатывала по 15 тысяч долларов в месяц.

Но в 2006 Крисси неожиданно ударилась в религию и стала резкой противницей порнографии. Сейчас она представляет благотворительную организацию, которая помогает «сексуально сломленным» женщинам, и активно выступает против сексуального рабства и эксплуатации женщин и детей.

Причем она и сейчас умело пользуется своей яркой внешностью, неизменно привлекая внимание к любым акциям и речам.

29.01.2016