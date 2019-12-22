К чему снится гроб и покойник: подробное толкование сонника

Значение символа гроб в разных сонниках

Общее значение сновидения по версии разных толкователей

Нетрудно догадаться, что большинство сонников грёзы о гробах не жалуют, считая их дурным предзнаменованием.

Сонник Миллера: Гроб — однозначно плохой символ, сулящий потери, неудачи и ссоры.

Дворянский сонник Гришиной: Сновидение выдаёт уныние, страхи, терзающие душу сновидца, и указывает на его желание укрыться от мира. Не замечали ли вы у себя в последнее время признаков депрессии?

Сонник Хассе: Гроб означает препятствие на пути к цели.

Эротический сонник Даниловой: Постарайтесь избежать ссор со своей второй половинкой, есть опасность, что ваши отношения «сыграют в ящик». Кстати, Даниловой вторит сонник Влюблённых, пророча сновидцу расставание.

Современный сонник: «Хозяину» сна грозят несчастья и финансовые потери. Но, даже оказавшись на мели, не влезайте в долги — увязнете.

Английский сонник: Видение предрекает утрату, которую понесёт либо сам сновидец, либо большое количество народа — например, в результате стихийного бедствия.

Французский сонник: Появление гроба предупреждает о затяжном периоде безденежья или о возникновении неприятной ситуации, в которой человек, увидевший сон, почувствует себя униженным.

Летний сонник: Крайне негативное сновидение, пророчащее смерть.

Некоторых сумрачный символ ничуть не пугает

Однако не только готы ухитряются находить в кладбищенской тематике позитив. Встречаются толкователи, умеющие выудить доброе предсказание из самого мрачного сна.

Китайский сонник Чжоу-гуна: Как бы тревожна ни была ваша грёза, в скором времени проблемы разрешатся, а беспокойство уляжется.

Сонник Жёлтого Императора: Вы готовы признать и «зарыть в землю» ошибки прошлого, страхи, дурные привычки, сомнения и тягостные, хотя и привычные отношения. Правильно делаете! Открывается удачный период для любых перемен. Успехи в карьере, победы на личном фронте, полная смена образа жизни — всё будет даваться вам почти без усилий.

Сонник Медеи и Дениз Линн: Один важный жизненный этап закончен и начинается другой. Время ставить новые цели и строить планы.

Осенний сонник: Пусть это прозвучит, как неуместная шутка, но вскоре у вас появится желание, а главное, возможность обзавестись недвижимостью.

Весенний сонник: Идите от противного. Увидели во сне гроб — готовьтесь жить долго.

Лунный сонник: Одиноким сон вещает о свадьбе, женатым и замужним — о внушительной прибыли.

Восточный женский сонник: Вас ждут подвижки в мировоззрении и появление новых неожиданных интересов.

Встречаются и нейтральные предсказания. Например, старинный русский сонник говорит, что сны о гробах предвещают перемены в жизни, но нельзя сказать, будут ли они к добру или к худу.

Толкование по полу сновидца

Между прочим, Белоснежка встретила своего принца не без помощи этого жутковатого предмета

Согласно соннику Фрейда, гроб является видоизменённым прообразом женской матки или половых органов. Если представительница прекрасного пола увидит его роскошным и добротным, она физически здорова и готова к продолжению рода. Рассыпающийся, кое-как сбитый из гнилых досок ящик предупреждает о проблемах, связанных с репродуктивной сферой. Дешёвый — указывает на комплекс неполноценности. Сновидица не ощущает своей женственности и привлекательности для противоположного пола.

Встречаются и более «специализированные» предсказания:

Незамужнюю романтичную барышню сон с участием угрюмого символа огорчит, а практичную может и порадовать: взаимной любви он не обещает, зато предсказывает крепкий брак по расчёту.

Замужняя женщина может рассчитывать на приток денег в кошелёк или участие в весёлом празднике.

Толкования для беременных разнятся. Одни сонники уверенно называют гроб символом опасности, предрекая женщине угрозу выкидыша и трудные роды. Другие полны оптимизма и утверждают, что после жутковатого видения неприятности надолго отступятся от сновидицы.

О мужских грёзах толкователи отчего-то почти не распространяются. Но делают важное замечание: если гроб в короткий промежуток времени приснится и мужу, и жене, их отношения дали трещину. В перспективе маячат раздоры, развод и даже возможная гибель одного из супругов.

Характеристики гроба

Чтобы многообразие предсказаний не сбило вас с толку, уделите особенное внимание анализу деталей сновидения.

По количеству и размерам

Сотню-другую лет назад сон о нескольких гробах считали указанием на неурожайный год и падёж скота, что в прежние времена и впрямь грозило крестьянам смертью. Нынче такое видение скорее предупреждает о длительном финансовом кризисе. Заводите гроссбух для записи расходов: придётся учиться экономить.

Если снится одновременно несколько чёрных гробов, стоит вести себя осторожнее. Вам грозит несчастный случай, причём его жертвой станете не вы один.

Крупный увесистый гроб означает… лад и достаток в доме. Кто бы мог подумать!

Маленький, напротив, предсказывает сплошные неудачи. Бизнесмену он грозит провалом в делах, семейным людям — скандалами, одиноким — пустыми хлопотами. Кроме того, сон предупреждает о крупных денежных потерях и угрозе для жизни.

По материалу

А вот стекло сонники не упоминают. Интересно, почему?

Деревянная домовина символизирует преграды, которые вынудят человека долго и бесполезно топтаться на месте. Может случиться и так, что обстоятельства поставят сновидца перед непростым выбором между карьерой и личной жизнью. Каково б ни было его решение, чем-то значимым, увы, придётся поступиться.

Металлический гроб сулит благополучие, достаток и тёплые отношения в семье. С двумя уточнениями:

Если приснившийся металл оказался золотом, вас ждёт крупный успех, который придёт не сразу, зато заслуженно.

Если вы видели цинк, озаботьтесь своим здоровьем. Возможны «неполадки», связанные с репродуктивными органами, а также неудачи в постели.

По цвету

Чёрный гроб означает тоску и разочарование. Правда, существует сонник Велеса, который называет его символом грядущих успехов, прибыли и весёлой жизни. Но справедливости ради стоит признать: это едва ли не единственный позитивно настроенный толкователь. Все прочие чёрного цвета откровенно побаиваются.

Красный в разных трактовках имеет несколько значений, от опасности и тяжкого недуга до успеха и долголетия. Посоветуйтесь со своим внутренним «Я» и сами делайте вывод, что же такого важного оно пыталось вам сказать. Ясно одно — событие вам напророчено нерядовое.

Белый — знак исполнения желаний, с тем условием, что вы научитесь мыслить позитивно и свято верить в успех.

Снится крышка

Нести её — лелеять пустые надежды и заниматься делом, обречённым на провал. Будьте осторожны в общении с начальством, велик риск заполучить влиятельного и злопамятного врага.

Споткнуться о крышку — обнаружить неожиданное препятствие, стать объектом чьих-либо козней или разругаться со своей второй половинкой.

Увидеть лежащей на земле рядом с могилой — к перемене погоды на похолодание. Или к недугу, который быстро налетит, но столь же быстро будет повержен.

Крышка, полузасыпанная землёй, требует осторожности. Ваши неразумные действия могут принести проблемы всей семье; научитесь уже, наконец, просчитывать последствия своих шагов!

Иногда этот символ трактуют не как знак надвигающихся событий, а как указание на смуту в душе сновидца. Низкая самооценка, боязнь не справиться со взятыми на себя обязательствами, пустая и ненужная ссора, которой, по-хорошему, уже давно пора бы положить конец — всё это та самая «крышка», мешающая вам видеть небо и радоваться жизни.

Открытый, закрытый или пустой?

Опасность, удача или совет подсознания разобраться с внутренними проблемами?

Два сонника, XXI века и Украинский, сходятся во мнении, что закрытый гроб несёт в жизнь человека позитивные перемены: прибыль, карьерные успехи, удачный брак, здоровье, долгую жизнь. А вот открытый и пустой служит воплощением опасности — «подстерегает» сновидца. Частично это толкование подтверждает сонник Ванги, считающий пустой гроб знаком упадка духа, тягостных мыслей и морального истощения сновидца.

Зато целая компания сонников — Цветкова, Славянский и Эзотерический — думают иначе. Пустой закрытый гроб они называют предвестником удивительных приключений, а тем, кто «приснил» себе открытую домовину, обещают веселье и удачу в начатом деле.

Толкования психологов звучат так: открытый гроб — это предложение вашего подсознания избавиться от какой-то ненужной информации или тёмных воспоминаний, мешающих идти дальше. Закрытый же просто символизирует некое завершённое дело.

Кому верить, решайте сами.

Старый или новый

Новый гроб предсказывает избавление от страхов и тревог. Старый и разваливающийся на части предупреждает о наличии проблем со здоровьем или душевным комфортом. Недуги или комплексы в ближайшем будущем сильно осложнят вашу жизнь, если не принять предупредительных мер против них.

Видеть себя, лежащим в гробу

Этот, мягко говоря, неприятный сон, сулит ещё большие неприятности наяву.

Если вы видели себя сидящим на катафалке, внезапная болезнь наполнит вашу жизнь тревогами.

Лежать в гробу означает заполучить целую охапку проблем. Остерегайтесь неудач в делах, крушения планов и ссор с близкими. А так как, вероятнее всего, размолвки случатся по вашей вине, бонусом к неприятностям прилагаются чувство раскаяния и угрызения совести. Впрочем, сон может оказаться всего лишь напоминанием о деле, которое вы позабыли довести до конца.

Если вы выдели себя словно со стороны, мёртвым, превосходно просчитанные планы рухнут из-за сложившихся не в вашу пользу обстоятельств.

Образ траурной процессии с гробом, на котором значится ваше имя — последняя попытка подсознания донести до хозяина мысль, что выбранный образ жизни никуда не годится. Вы в буквальном смысле убиваете себя.

Однако и этот сон не лишён надежды на благоприятное развитие событий. К примеру, если, полежав некоторое время на необычном ложе, вы встали и двинулись по своим делам, упадок сил скоро минует, а вы вновь ощутите вкус к жизни.

Наконец, Цыганский сонник уверяет: кто видел себя в гробу во сне, тот наяву будет наделён крепким здоровьем.

Если привиделся покойный ныне человек

Всякие действия со стороны мертвого во сне считаются опасными

Чаще всего такой сон свидетельствует лишь о том, что усопший остаётся в мыслях сновидца. О нём помнят, думают, скучают — и подсознание послушно рисует знакомый образ во время ночного отдыха. Дурным знаком считается, если умерший зовёт вас или пытается утянуть за собой. Сны с участием «активного» мертвеца всегда неблагоприятны, а этот сулит серьёзный, даже опасный для жизни недуг.

Пророчит болезни и грёза, в которой вы отдаёте мёртвому свои вещи. Но если речь идёт о родственнике, сновидение приобретает позитивный характер: вместе с личным предметом у вас забрали какую-то беду, поэтому впереди ждёт только счастье.

…Или приснился живой

Привиделся в гробу знакомый, но не близкий вам человек? Похоже, наяву вы недолюбливаете его и были бы не прочь узнать, что этот персонаж исчез из вашей жизни.

Видеть в гробу друга означает получить от него ценное известие и поддержку. А ещё такой сон может послужить причиной для радости, правда, не за себя. По мнению толкователей, в ближайшее время у вашего приятеля всё будет складываться отлично как в материальном, так и в эмоциональном плане.

Кошмары, в которых нам является лежащий в гробу живой родственник, кого угодно способны бросить в холодный пот. Но на деле они воплощают скорее тревогу сновидца за привидевшегося члена семьи, чем реальную угрозу — по крайней мере, именно это утверждают психологи. Возможно, ваш близкий переживает сейчас не лучший период в жизни? Или ваши отношения разладились, вы отдалились друг от друга и в глубине души очень от этого страдаете?

Но оставим в покое психологов и вернёмся к сонникам. Разобраться в их предсказаниях на сей раз будет очень непросто, ведь герою вашего сна лично и всей его семье в целом они обещают то процветание и счастье, то смертельную угрозу. Однако наибольшее распространение имеет позитивная версия толкования, гласящая: человек, который при жизни привиделся одному из членов семьи в гробу, будет наделён долголетием, а если он в это время болеет, то непременно поправится.

Интересно, что сон о мужчинах из старшего поколения — отце или деде — часто объясняют удивительными событиями, которые вскоре должны произойти в жизни сновидца. А если перед вами предстаёт кто-то из старших женщин в роду, мать или бабка, грёза чаще считается предзнаменованием сложного испытания. Обратитесь за советом к кому-то опытному и мудрому, и проблему удастся не только обезвредить, но и превратить её в личный триумф.

Оплакивать любимого во сне вовсе не означает потерять его наяву

Сон о лежащем в гробу супруге имеет три разных трактовки:

Партнёра пытается увести из вашей жизни коварная соперница (соперник).

Ваш брак ждут испытания в виде болезней и скандалов вплоть до развода.

Сон предвещает полное благополучие, крепкое здоровье и лад в семье.

В этом случае путаница нам на руку. Возьмите на вооружение фразу «Мысль материальна» и сосредоточьтесь на хорошем варианте предсказания. Чему мы больше верим, у того и шансы на исполнение выше.

Что означают сны о незнакомцах в гробу

Если вы видели мужчину, вам обещан успех во всех начинаниях.

Женщина грозит препятствиями и проволочками в делах.

Дети означают опасность, которая возникнет из-за вашего неразумного поведения.

Старик или старуха — предупреждение вести себя осторожнее с малознакомыми людьми. Кто-то непорядочный ради достижения своих целей предаст вас или нанесёт удар в спину.

Незнакомец, оставшийся неясным силуэтом в гробу, предвещает хлопоты, многочисленные, но мелкие.

Толкование ваших действий

Всякое взаимодействие с гробом во сне нежелательно

Видеть, как гроб несут на кладбище — узнать печальные вести.

Самому участвовать в процессии — вольно или невольно причинить вред близкому человеку.

Покупать гроб себе или кому-то другому — жить в достатке. Правда, прежде вы можете понести крупные расходы, но не тревожьтесь, всё вернётся сторицей.

Делать — взяться за трудную работу, которая изрядно вас вымотает, но будет хорошо оплачена.

Открывать гроб с покойником — к несчастью, пустой — к опасности.

Закапывать — получить хронический недуг.

Раскапывать — тайна, которую вы считали надёжно скрытой, будет обнародована.

Если во сне вы видели себя в закрытом или закопанном гробу, всерьёз займитесь самоанализом. Обычно такие сновидения являются людям отчаявшимся, потерявшим смысл существования, загнанным в психологический тупик, из которого человек не может найти выхода самостоятельно.

Тот, кто в своей грёзе спокойно выспался в гробу, а затем выбрался из него, возьмёт на себя ответственность за свою жизнь и начнёт приводить её в порядок.

Сновидение, в котором вы старательно заколачивали гроб, имеет несколько трактовок. Или есть нечто, что вы очень хотели бы навсегда похоронить в своей памяти, или вы всерьёз нацелились покончить со старыми вредными привычками. Ни то, ни другое толкование не подходит? Значит, в вашей жизни слишком много негатива, от которого вы подсознательно стремитесь избавиться.

Действия, не зависящие от сновидца

Выпавший из гроба мертвец — знак опасности. Берегите себя, чтобы не получить травму или увечье. А заодно постарайтесь не «закручивать гайки» в отношениях с партнёром, можете остаться в одиночестве.

Если в вашем сне покойник зашевелился, ждите неудачу, и не одну.

Открыл глаза и молча пристально смотрел на вас — к беде.

Встал — к приезду нежданных гостей издалека.

Кричал и упрекал вас в чём-то — к большому скандалу.

Плакал — не к добру.

С плачем отвернулся и ушёл — к улучшению финансового положения.

Падающий гроб — хорошее знамение. Обычно его объясняют своевременными действиями вашего ангела-хранителя, который оттолкнул беду и не позволил ей к вам подобраться. А вот ящик, движущийся без всякого вмешательства со стороны, пророчит позор и охлаждение в отношениях с партнёром.

По месту, в котором находится гроб

Пока вы не оказались внутри гробницы, всё в порядке

Домовина, плывущая по воде, приносит богатство.

Увиденная в собственном доме, пророчит карьерный рост.

Посреди большой залы — обещает процветание.

На кладбище сулит печаль и многие неудачи.

В земле — символизирует большое зло.

Тем же, кто во сне видел гроб, засыпанный цветами в церкви, обещана неудачная женитьба — сновидец буквально похоронил свои надежды на счастливый брак.

Гробница представляет собой покровительство Фортуны и влиятельных друзей, если вы смотрели на неё со стороны. Но грозит разочарованием и неудачами, если во сне вы оказались внутри.

Есть обстоятельства, при которых любой, даже самый реалистичный и яркий сон остаётся всего лишь сном. Например, если вы слишком много думаете о смерти. Или отличаетесь большой впечатлительностью, и как раз на днях видели гроб, пусть даже по телевизору. Или же ваша жизнь полна переживаний, а сны — кошмаров. В любом случае будьте осторожны в своих толкованиях и не спешите падать духом. Даже мрачные грёзы порой несут благие вести.

Будь наши сны наполнены сплошь приятными образами, отправляясь вечером в постель, каждый из нас попадал бы на свой личный сеанс релаксации. Увы, это далеко не так. В ночные грёзы любого человека то и дело ломятся пережитые за день волнения, потаённые страхи, а порой и откровенно мрачные символы. До чего же неприятно бывает увидеть во сне, к примеру… гроб!

05.09.2016