Зимнее солнцестояние 22 декабря 2019 года: предостережения астрологов для всех знаков зодиак

22 декабря – день зимнего солнцестояния. Астрологи отмечают, что это один из самых важных дней уходящего года. В этот день важно соблюдать определенные рекомендации астрологов, чтобы избежать неприятностей и преуспеть во всех сферах.

Астрологи объяснили, каким знакам Зодиака лучше остаться в этот день дома, а кого ждут события, которые могут кардинально изменить жизнь.

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Стихия Огня: Овен, Лев, СтрелецТем, кто родился под покровительством стихии Огня, 22 декабря лучше не начинать новых дел. Повышенный энергетический фон сделает этих людей менее предусмотрительными и более агрессивными.Овнам астрологи советуют быть сдержаннее и не конфликтовать. Не стоит рисковать без необходимости, а все решения следует принимать обдуманно.Львам астрологи рекомендуют быть экономными, и не брать на себя лишнюю ответственность. Не стоит начинать новые дела, а лучше посвятит день отдыху. Стрельцам в этот день стоит сосредоточиться на домашних делах и не выходить из дома, поскольку вне стен дома их ждут мелкие неприятности.

Стихия Земли: Телец, Дева, КозерогЛюди, рожденные под покровительством стихии Земли, смогут легко реализовать сегодня самые сложные проекты. Тельцам эксперты рекомендуют сфокусировать внимание на домашних делах, подготовке жилища к Новому Году. Можно начинать и другие важные дела. Важно не потратить этот день впустую. Девы могут посвятить день планированию. А вот с амбициозными идеями лучше повременить. Сейчас не время тратить крупные суммы. Козерогов астрологи называют самыми везучими представителями стихии Земли. Сегодня они легко смогут добиться намеченных целей.

Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, ВодолейЗнакам, рожденным под покровительством Воздуха, удача сегодня будет сопровождать во всем. Астрологи советуют им заниматься увлечениями и хобби, больше времени проводить в приятной обстановке и с приятными людьми.Близнецов ждет приятный день с любимым человеком. В этот день их харизма и обаяние станут мощнее, поэтому можно будет произвести хорошее впечатление на кого угодно. Весам астрологи советуют провести день дома, поскольку сегодня им будет сложно общаться с посторонними людьми. Можно заняться творчеством, послушать музыку и посмотреть любимое кино с близкими или в уединении.Водолеям важно прислушаться к себе, и не брать во внимание чужое мнение. В целом это будет яркий и позитивный день для представителей данного знака Зодиака.

Стихия Воды: Рак, Скорпион, РыбыРожденные под покровительством Воды будут ощущать уныние, а настроение их будет явно не радостным и легким. Все потому, что эти знаки Зодиака не любят зиму, и холода навевают на них тоску. Раков могут ожидать неурядицы в любви. Поэтому романтические встречи на сегодня лучше не планировать. Скорпионы сегодня могут убить отношения своей ревностью. Астрологи отмечают, что сейчас Скорпионы должны больше прислушиваться к здравому смыслу, а не к своей интуиции. Рыбам следует гнать прочь депрессивные мысли. Важно научиться в любой даже самой сложной ситуации видеть позитивные моменты.

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