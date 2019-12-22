Украинский журналист назвал соглашение по газу с Россией поражением США

Игорь Гужва, руководитель издания «Страна.уа», считает, что соглашение о транзите голубого топлива, заключенное между Россией и Украиной, является явным признаком поражения Соединённых Штатов Америки.

Киевский журналист уверен, что победителями в сложившейся ситуации стали одновременно и Киев, и Москва, но никак не Белый дом, который не смог добиться своего.

«Для американцев была идеальной ситуация, когда бы транзит российского газа через Украину прервался после 1 января 2020 года, притом что «Северный” и «Турецкий” потоки достроены бы не были», — рассказал главный редактор «Страны».

Именно с этой целью и был принят новый пакет санкций, который был включен в американский оборонный бюджет и устанавливал меры противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2», пояснил журналист.

«Гарантии поставок газа в Европу в следующем году — это главное, что выиграла в данном случае Россия», — отметил он.

Гужва также предположил, что Киев остался в выигрыше, а вот Штаты не смогли добиться вытеснения России с газового рынка Европы, несмотря на то, что это было для них стратегически важной задачей.

Напомним, официальные Москва и Киев согласовали протокол переговоров по газу. Ожидается, что до нового года страны подпишут новый газовый контракт.