Главное, что нужно знать о допинговом скандале и решении ВАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) вычеркнуло Россию из большого спорта на четыре года. За что? И что значит отстранение российских атлетов от топ-турниров? Как это пережить и можно ли что-то исправить? «КП» сделала нечто вроде справочника для тех, кто окончательно запутался в самом громком спортивно-политическом скандале.

1. За что нас отстранили?

Эта бомба под российский спорт была заложена давным-давно. ВАДА сначала расследовало скандал, связанный с Сочи-2014. Помните, сбежавший в США Григорий Родченков рассказывал, что на зимней Олимпиаде менял допинг-пробы российских спортсменов через дырку в стене? ВАДА тогда встало на его сторону, отобрало у России часть завоеванных в Сочи медалей и заставило наших спортсменов на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане выступать под нейтральным флагом.

Так вот, тот самый Родченков руководил Московской антидопинговой лабораторией. Там исследовались пробы российских спортсменов. И вроде как Родченков помогал им скрывать положительные пробы — но часть информации все равно заносилась в специальную базу данных (ее в официальных документах называют LIMS). Родченков убежал в Америку не один, а с двумя коллегами. И они прихватили ту самую базу данных и пароли к ней.

Беглецы передали всю эту информацию ВАДА. Что там с ней делали несколько лет, неизвестно. Но только Всемирное антидопинговое агентство дело не закрыло. И постановило: Россия должна сама отдать базу данных LIMS. Зачем им еще одна? Все просто: ту базу, что украл Родченков, к делу не пришьешь — добыта она незаконно, значит, и доказательством являться не может.

Россия долго базу не отдавала. Но в начале 2019 года все-таки позволила специалистам ВАДА сделать официальную копию. 10 месяцев заокеанские эксперты ковырялись в базе, а потом объявили: информация в LIMS была скорректирована! А раз так, вот вам четыре года «отсидки» под нейтральным флагом — самое жестокое наказание за всю историю мирового спорта.

2. Мы и правда подменили данные?

А вот это самое мутное в этой истории. Меняли базу или нет? А если меняли — кто именно? ВАДА честно признается: базу сравнивали с теми данными, что упер Родченков с коллегами. Наши отвечают: разве можно украденную базу брать за образец? ВАДА говорит: их специалисты установили, что некоторые изменения в базу вносились в России чуть ли не за день до того, как надо было ее отдавать агентству. Наши отбиваются: это были технические изменения, которые ни на что не влияют. И вообще это ваш Родченков из Америки вносил изменения.

Так и бодаются. И будут долго еще препираться, скорее всего, в суде. Но на главный вопрос не отвечают ни российские министры, ни инквизиторы из ВАДА. А звучит он так: что за изменения были в базе? В пользу кого? Имена? Фамилии? Явки? Молчат и те и другие. И это самое странное. Если у ВАДА есть доказательства, давайте их на стол!

Здание Антидопингового центра в МосквеФото: REUTERS

3. Чего нас конкретно лишили

Список выглядит так:

— Российским спортсменам нельзя выступать под своим флагом и со своим гимном на Олимпиадах и чемпионатах мира четыре года.

Помните, как было в Пхенчхане? Белый флаг, название ОАR (Олимпийские атлеты из России) и постоянный страх, что могут выгнать из олимпийской деревни даже за цвет ногтей под российский триколор. Вот теперь все то же самое, только не на одной Олимпиаде, а на двух — летней 2020 года и зимней 2022-го. И на чемпионатах мира. В том числе и на футбольном, что состоится в Катаре в 2022 году.

— Даже нейтральный статус получить российским спортсменам будет непросто.

Теперь, чтобы попасть на Олимпиаду, российским спортсменам мало будет выиграть отборочные соревнования. Им потребуется получить от МОК — Международного олимпийского комитета (или ВАДА) специальное приглашение. ВАДА будет проверять, не возникали ли хотя бы сомнения по поводу того или иного спортсмена, вдруг его фамилия встречается в базе Московской лаборатории? Или где-то на полях дневника Родченкова? ВАДА может придумать любые условия, оспорить их будет невозможно.

— России запретят проводить ближайшие четыре года крупные турниры.

Должны отнять чемпионат мира по хоккею-2023, чемпионат мира по волейболу-2022 и летнюю Универсиаду-2023, ЧМ по водным видам-2025 в Казани. Впрочем, матчей футбольного Евро-2020 в Санкт-Петербурге и финала Лиги чемпионов это решение не должно касаться.

— Выгоняют всех россиян из руководства международных спортивных федераций.

Очень странное решение: что же за всесильная организация такая ВАДА, что может изгнать, например, выбранного президентом Международной федерации фехтования Алишера Усманова? Это же какими полномочиями надо обладать? И кто ими наделил ВАДА?

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

4. Можно ли что-то исправить?

Российские спортивные чиновники считают, что да. И собираются идти в СAS — так называется Спортивный арбитражный суд. Дело будут слушать трое судей. Одного выберет российская сторона, второго — ВАДА, а третьего назначит сам СAS.

Как рассказал министр спорта РФ Павел Колобков, суд заново заслушает всех экспертов и решит, кто менял базу — ВАДА или Россия. И вообще были ли эти изменения. Но главное, СAS должен вынести вердикт: вправе ли ВАДА отнимать у кого-либо флаг и гимн. Ведь перед Пхенчханом-2018 российский спорт был в другом положении: государственных символов нас лишало не ВАДА, а Международный олимпийский комитет.

5. Когда это закончится?

Разбирательство в суде может затянуться на долгие месяцы, и окончательный вердикт не удастся получить даже до старта Олимпиады-2020 (она начнется 24 июля).

Хорошие новости: до окончательного решения СAS санкции ВАДА не действуют.

Плохие новости: срок в 4 года все равно начнет отсчитываться с того момента, как СAS поставит точку.

И отстанут ли от нас через 4 года? Не факт. База данных Московской антидопинговой лаборатории — лишь одно вещественное доказательство. Вместе с ней Россия передала и сами допинг-пробы, которые брали в Московской лаборатории, — 4000 баночек. Как раз столько, чтобы за 4 года успеть все их проверить. Если ВАДА найдет и там что-то интересное для себя, начнется очередная веселуха.

ЦИФРА

5 млн долларов собирается потребовать ВАДА от России в качестве возмещения расходов на расследование, в результате которого отстраняет нашу страну от Олимпийских игр.

ПОВОД ДЛЯ РАДОСТИ

У нас точно не отнимут Евро-2020

Летом 2020 года четыре футбольных матча Евро-2020, на который пробилась сборная России, должны пройти в Санкт-Петербурге. И похоже, команде Станислава Черчесова и Северной столице ничего не грозит. ВАДА считает чемпионаты Европы не слишком престижными турнирами и не собирается запрещать УЕФА играть в Санкт-Петербурге, а футболистам носить форму с цветами флага и называться сборной России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел КОЛОБКОВ, министр спорта РФ:

— Все выводы делаются из сравнения базы данных Московской лаборатории и базы данных Родченкова. Московская лаборатория не была опечатана следственным комитетом. Лаборатория работала, база данных обновлялась, корректировалась, потому что была сделана на коленке прежними руководителями лаборатории. Но как это можно было сравнивать с базой данных Родченкова? Откуда она взята? Как была сворована? Почему она берется за основу? Наши следователи спрашивали, почему вы считаете именно базу Родченкова аутентичной? Так им и не дали ответа.

Павел Колобков.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Григорий РОДЧЕНКОВ, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, основной информатор ВАДА:

— Россия наконец получит заслуженное наказание за свои грехи, связанные с допингом. Слишком долго Россия использовала допинговое мошенничество в качестве инструмента внешней политики. Пусть каждая коррумпированная страна, которая пытается играть по российскому сценарию, прислушается к сегодняшнему решению.

Григорий Родченков.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Елена ИСИНБАЕВА, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом:

— Санкции жесточайшие, несправедливые, вопиющие и убийственные для российского спорта. Принимать все как есть или оспаривать решение в CAS — будем решать коллективно.

Елена Исинбаева.Фото: Олег УКЛАДОВ