В Узбекистане начались парламентские выборы

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Минарет и мечеть Калян, медресе Мири-Араб в Бухаре, 2018 год

Рамиз Бахтияров/РИА «Новости»

В Узбекистане стартовали парламентские выборы, говорится на сайте МИД страны.

Первый избирательный участок открылся в России в 8.00 по местному времени (01.00 по мск.) во Владивостоке.

Голосование на участках завершится до 20.00 по местному времени.

Отмечается, что на прошлой неделе прошло досрочное голосование в местах компактного проживания граждан Узбекистана в ряде отдаленных регионов ДФО.

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