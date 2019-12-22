В Японии остановят два реактора АЭС из-за несоответствия антитеррористическим мерам

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Reuters

Японская энергетическая компания Kansai Electric Power прекратит работу третьего и четвертого реакторов АЭС «Такахама» из-за несоответствия нормам антитеррористической безопасности, передает The Mainichi.

По данным издания, данные изменения произойдут летом 2020 года. Причиной является истечение срока действия сертификатов, выданных Комитетом по контролю за ядерной энергетикой Японии.

Еще одной причиной издание называет случившийся в 2019 году коррупционный скандал в энергетической компании. Так, по предварительным данным, руководство организации получило около $3 млн от неназванной строительной компании для подписания контракта на работы на территории АЭС в городе Такахама.

Отмечается, что этот скандал может также привести к отсрочке перезапуска первого и второго реакторов станции «Такахама», который намечен на 2021 год.

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В настоящее время в Японии работают восемь реакторов на пяти станциях. Правительство планирует в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.

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