Трамп пригласил Джонсона в Белый дом в 2020 году

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Jonathan Ernst/Reuters
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позвал британского премьера Бориса Джонсона приехать в Вашингтон в Белый дом в 2020 году, пишет The Sunday Times со ссылкой на осведомленные источники.
Известно, что Трамп направил в Британию официальное приглашение. Однако точная дата визита пока неизвестна.
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