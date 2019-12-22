Трамп и Абэ обсудили поведение КНДР

Andrew Harnik/AP
Американский президент Дональд Трамп поговорил по телефону с японским премьером Синдзо Абэ об «угрожающем поведении» КНДР, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
Во время переговоров были также затронуты вопросы по Ирану и торговые двусторонние темы.
По итогам общения, Абэ согласился продолжать тесную связь и координацию, особенно в свете «недавних угрожающих заявлений» северокорейской стороны.
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