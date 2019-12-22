Следы древнего движущегося камня ученые обнаружили на плите с отпечатками динозавра

Палеонтолог Пол Олсен на заседании Американского геофизического союза представил доклад по так называемым «движущим камням». Ученые считают, что следы таких камней сохранились в виде борозд на плите песчаника, которую ученые изучают еще с 1895 года. Эта плита была обнаружена в штате Коннектикут. Она была интересна ученым тем, что на ней отпечатались следы лап динозавра Otozoum moodii. По оценкам экспертов, этим следам может быть около 200 млн лет. На плите также присутствует четка и глубокая канавка. Ранее ученые не обращали на нее внимание. Но недавно Олсен с коллегами вновь изучили эту плиту и сравнили следы на ней со следами, которые остаются после движения камней. Ученые пришли к выводу, что на плите сохранился след древнего ползущего камня.

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Ранее не одну сотню лет феномен движущихся камней люди связывали лишь со сверхъестественными силами. А все потому, что научно обосновать то, как могут камни двигаться самостоятельно ученым не удавалось. И лишь сравнительно недавно ученые выяснили, что причина движения камней в процессах, которые происходят при смене температуры. Как известно, камни двигаются в основном ночью. Все потому, что даже в пустыне в ночное время температура может опускаться ниже нуля градусов. В это время на почве образовывается тончайшая ледяная пленка.Движение камней также может возникать из-за образования так называемых микробных матов. Они возникают на мелководье и представляют собой тонкие биогенные пленки, по которым и скользит камень. Исследователи считают, что след, который сохранился на плите песчаника, возник при движении камня. Но объяснить, как двигался камень (по льду, либо по биогенной пленке), ученые не могут. Лед в этом месте тоже не мог сформироваться в те времена, поскольку климатические условия были тогда совершенно иными. Но если предположить, что в тот период возникло сильное похолодание из-за огромного количества выброшенной в атмосферу серы, то тогда движение камня объясняется формированием тонкого слоя льда. «Это может быть свидетельством похолодания, вызванного вулканической зимой», — пояснил Олсен.Пока еще, отмечает Олсен, его доклад озвучивает лишь теорию, а подтвердить ее можно будет только если будут обнаружены другие подобные следы.

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