Волинянка написала найкращу наукову роботу з літератури

Діана Коханець, учениця Боратинської школи, посіла перше місце у районному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Цьогоріч перший тур престижного наукового змагання відбувся на базі Княгининівської школи. Юні науковці представляли свої дослідження в галузі природничих, математичних, суспільних та гуманітарних дисциплін, — пишуть на сайті Боратинської громади.

Незважаючи на те, що Діана виявилася наймолодшою учасницею конкурсу, робота восьмикласниці «Берестецька битва та її ватажки у фольклорі та давній літературі» стала найкращою у секції «Українська література». Тепер разом з науковим керівником Наталією Черняк дівчина готуватиметься до обласного етапу конкурсу.