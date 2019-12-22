Обещанную президентом прямом эфире школу построят Алтае 2021 году

На большой ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина журналистке из Республики Алтай удалось задать вопрос, который касался единственной в Горно-Алтайске школы, где обучают национальному языку. Она находится в арендованном здании, а местным жителям уже давно обещают построить новое. Глава государства пообещал ее сохранить и восстановить собственные помещения, но, по словам губернатора Олега Хорохордина, это произойдет не раньше 2021 года.

Вопрос журналистки республиканского национального издания касался горно-алтайской школы № 7. По ее словам, это единственная школа в городе, где детей учат родному алтайскому языку. Однако у такого важного учреждения нет собственного здания. «Вчера услышала, что здесь за 30 секунд можно решить вопросы, которые по 30 лет не могут решиться. Школа основана 30 лет назад, но она находится в арендованном здании. Обещают постоянно, что построят школу, но до сих пор не построили. У меня вопрос-просьба, помогите, пожалуйста, со строительством алтайской школы», — попросила Владимира Путина участница пресс-конференции из Республики Алтай.

Президент отметил важность и уникальность национального алтайского языка для культуры и науки и пообещал сохранить образовательное учреждение, хранящее его традиции. «Алтайский язык относится к древнейшим тюркским языкам, это, по сути, база всех остальных тюркских языков. Мы вообще гораздо больше внимания должны уделять изучению национальных культур, обычаев, языков. Ну а если в плачевном состоянии находится школа, которая преподает национальные языки, это, конечно, недопустимо. Вы мне сказали: помогите эту школу сохранить и восстановить, я вам обещаю – мы это сделаем», — заявил глава государства.

Ответ властей республики не заставил себя долго ждать. По стечению обстоятельств, эта тема поднималась накануне на Совете по алтайскому языку, на котором в том числе обсуждался вопрос преподавания национального языка в школах. Как сообщается на сайте правительства Республики Алтай, губернатор Олег Хорохордин поблагодарил Владимира Путина за внимание к региону и проблеме сохранения языка. Он напомнил, что посетил школу № 7 в первые дни после того, как стал врио.

По его словам, для возведения собственного здания учреждения уже практически все готово, но если глава государства не примет соответствующего решения, то это произойдет не раньше 2021 года. «Безусловно, вопрос ее строительства стоит очень остро. Сегодня определен участок для строительства, есть договоренность о выделении федеральных средств, но срок начала строительства был установлен не раньше 2021 года. Мы готовы приступить к строительству раньше, и если будет соответствующее решение президента, то уже в обозримом будущем национальная школа № 7 сможет отметить долгожданное новоселье», — сказал Олег Хорохордин.

Напомним, что горно-алтайская школа № 7 с 1991 года находится в здании 1926 года постройки. Программа обучения здесь проходит с учетом с учетом этно-культурной составляющей и преподаванием алтайского языка и алтайской литературы. Сегодня в школе обучается порядка 800 детей. Будучи еще врио губернатора, Олег Хорохордин говорил, что президент поручил построить новое здание в 2014 году.