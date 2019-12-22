В Челнах скончался известный татарский общественный деятель Маузир Гиниятуллин

Сегодня на 58-м году жизни скончался известный татарский общественный деятель, председатель Набережночелнинского общества татаро-башкирской дружбы «Агыйдел» Маузир Гиниятуллин. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал его сын, известный в татарском мире саксофонист Артур Mauzer Sax.

«Проблем у папы со здоровьем не было. Сегодня они пошли с мамой в театр, схватило сердце, ушел из жизни на руках мамы. Выложил информацию, чтобы все близкие пришли проводить в последний путь. Чтобы не узнавали это от других людей в интернете. Чтобы ничего не накручивали. И мне нужна поддержка, я сейчас один в Дубае, жду самолет. Папа мой — очень яркий и светлый человек, многим помог, все уважают. Әтием. Мин сине не подведу. Много слов не успел сказать, много чего не успели сделать вместе. Цените, друзья, жизнь, время и близких», — написал он. В последние два года музыкант живет и работает в ОАЭ.

По словам Артура, прощание с его отцом пройдет в понедельник, 23 декабря, в Набережных Челнах. Похоронят Гиниятуллина в родной деревне Сарлы Азнакаевского района.

Маузир Гиниятуллин радел за улучшение отношений между татарами и башкирами, стоял у истоков образования татарской лиги КВН, основатель которой Фарида Таштабанова трагически погибла два месяца назад в автокатастрофе по пути из Казани в Набережные Челны. Он всегда был горд успехами сына и рассказывал,

что сам в молодости мечтал о путешествиях по миру, хотел попробовать себя в разных сферах. Во время одного из визитов в Дубай он помог сыну снять клип, пока работал с татаро-башкирской диаспорой. К слову, в псевдониме музыканта заложено и имя Гиниятуллина.