Что будет с человеком, если проглотить шарики ртути из градусника

Когда-то ртуть считалась панацеей от всех болезней и эликсиром бессмертия, но она же была причиной «болезни старого шляпника». Ртуть сгубила Ивана Грозного и навсегда выводила самолеты из эксплуатации.

Так тяжела, что не поднять

Ртуть — вещество, обладающее большим удельным весом и большой плотностью. Если вы попробуете хотя бы приподнять 10-литровое ведро, заполненное ртутью, то у вас ничего не получится. Впервые вес ртути в 1627 году измерил Роберт Бойль, но его цифры верны и сейчас: 1 литр ртути соответствует примерно 13,6 килограммам, на это же число плотность ртути выше плотности воды. Наш организм также «отягощен» ртутью, но ее количество ничтожно — 13 миллиграмм.

Талисман

Каких-нибудь пару столетий назад люди верили, что если от очищенной ртути добиться твердого состояния, то ее можно будет превратить в золото. Но еще больше они полагались на магические свойства этого вещества. Например, жрецы Древнего Египта клали в деревянный или гранитный сосуд несколько граммов ртути и помещали его в горло мумии фараона — они считали, что после смерти это будет оберегать их правителя.

Рядовые египтяне также рассчитывали на помощь ртути, нося флакончик с ней в качестве амулета. Многие верили и верят, что ртуть приносит удачу, поэтому и в наши дни талисманы из ртути не редкость. Их используют любители скачек и карточных игр. Для того, чтобы ядовитые свойства ртути пагубно не влияли на здоровье, вещество помещают в проделанное в мускатном орехе отверстие и запечатывают его воском. А у современных магов можно увидеть стеклянные кольца, в которые запаяна ртуть.

Лекарство

Из-за своей высокой токсичности сейчас ртуть практически не используется в медицинских препаратах, за исключением разве что термометра, который содержит около 2 граммов этого металла. Также ртуть может выступать в качестве консерванта для вакцин.

Однако еще в 1970-х годах ртуть охотно применяли в медицине. Например, меркузал, содержащий ионы ртути, выступал в качестве сильного мочегонного, хлорид ртути употребляли как слабительное, а цианид ртути входил в состав антисептиков и мазей. Амальгаму серебра, состоящую из ртути, сравнительно недавно применяли в стоматологии как пломбировочный материал.

Путешественник Франсуа Бернье (1620—1688) во время своего посещения Индии отмечал, что местные йоги живут удивительно долго — до 200 лет. Бернье писал, что йоги употребляют напиток, в состав которого входит ртуть и сера. Йоги подтвердили, что несколько капель в день этого снадобья позволяют держать тело в тонусе, но главное — способствуют долгожительству. Известно также, что в древности китайцы на основе ртути изготавливали «пилюли бессмертия».

Жертва лечения

При эксгумации тела Ивана Грозного ученые определили, что содержание ртути в организме царя в 5 раз превышало допустимые нормы. Известно, что на Руси ртуть использовали для лечения сифилиса еще в XV-XVI столетиях. Некоторые исследователи предположили, что Иван Грозный, страдавший этим опасным недугом, был подвергнут лечению «жидким серебром». Н. М. Карамзин писал, что царь так «изменился, что нельзя было узнать его: на лице изображалась мрачная свирепость, все черты исказились, взор угас, на голове и в бороде не осталось почти ни одного волоса». Резкое выпадение волос один из явных признаков отравления ртутью, как и эпилептические припадки, которые мучили царя. Ртутная интоксикация — такова причина смерти Ивана Грозного, по мнению современных экспертов.

«Ртутная» рыба

Известно, что ртуть содержится в морской воде. Недавно было установлено, что мелкие рыбы способны накапливать это вещество. При этом хищники, как рыбы, так и птицы, которые охотятся на мелкую рыбу, могут сохранять ртуть в организме в еще более высоких концентрациях. Например, если сельдь содержит 0,01 промилле ртути, то у акулы показатель превышает 1 промилле.

Американские ученые, исследовавшие рыбу на содержание ртути, обнаружили это вещество в каждой рыбе! При этом у 25% рыб ртуть выше допустимого уровня. В группу риска попали тунец и лобстер. Экологи уже сейчас начали бить тревогу, предупреждая об опасности употребления рыбы и других морепродуктов, впрочем, рыболовецкие компании по понятным причинам называют это «страшилками».

Ядовита, но не всегда опасна

«Чем больше мы изучаем ртуть, тем токсичнее она становится», — отмечает Дэйвид Эверс из Института биоразнообразия. — «Угроза малых количеств ртути выше, чем считалось в прошлом». Действительно, люди раньше явно недооценивали токсичные свойства ртути. Она, к примеру, входила в состав фетра, из которого изготавливали шляпы. Носившие шляпы постепенно подрывали здоровье, накапливая ядовитое вещество в своем организме. Еще больше травились при производстве шляп — выражение «болезнь старого шляпника» наглядно свидетельствует об этом.

Сегодня от отравления ртутью страдают в первую очередь люди, живущие рыбной ловлей и активно употребляющие рыбу в пищу (тепловая обработка, как известно не выводит ртуть из продуктов). Большое количество таких людей проживает в Канаде, Бразилии, Колумбии и Китае. По статистике в среднем 8 детей на тысячу из опасного региона имеют хронические нарушения, проявляющиеся в ослаблении памяти и умственной отсталости.

Но вот опасность отравление парами ртути, по мнению некоторых экспертов сильно преувеличена, так как предел плотности ртутных паров намного ниже, чем у воздуха, а поэтому их концентрация в опасных показателях возможна лишь при большом количестве этого вещества. Не так опасна и жидкая ртуть. Если проглотить металлические шарики ртути из термометра, они, не причинив вреда, пройдут через весь кишечник. Это объясняется консистенцией ртути, которую не способен всасывать желудочно-кишечный тракт.

Запрещено к перевозке!

Интересно, что ртуть запрещено перевозить в самолетах, но отнюдь не потому, что пассажиры и члены экипажа могут ею отравиться. Ртуть, попадая на алюминиевые сплавы, разрушает поверхностную пленку оксида алюминия, без которой металл становится хрупким и быстро разрушается в воздухе. Такая проблема для авиации была актуальна в 1970-е годы. Самолеты с произошедшей на борту утечкой большого количества ртути уже не подлежали эксплуатации. В зависимости от степени повреждения их либо отправляли на капитальный ремонт, либо окончательно списывали.